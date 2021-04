Tripwire Interactive présente le nouveau DLC pour Maneater

Plus de niveaux, de nouvelles évolutions, une armée mieux équipée … Tout cela et bien plus encore, c’est ce qui nous attend dans le prochain DLC de Maneater.

Nous ne savons toujours pas si cette année nous pouvons en profiter à cause du coronavirus, mais généralement l’été est l’heure du soleil, de la plage et de la mer. Bien que ce dernier puisse générer plus de méfiance que jamais lorsque nous testons l’avenir DLC pour Maneater.

Nous nous sommes habitués à de nouvelles mécaniques et idées folles depuis un moment maintenant, grâce à des développeurs indépendants. Mais même ainsi, le titre Tripwire Interactive a été une surprise. Se mettre dans la peau d’un requin et se consacrer à dévorer les humains n’est généralement pas la chose habituelle. Mais le jeu s’est avéré très amusant.

Le titre de cette extension est Truth Quest, et nous y continuons l’histoire à partir du même point où l’original s’est terminé. Et bien sûr, il arrivera chargé avec d’autres nouvelles, en dehors de celles de sa section intrigue. Nous les décomposons ci-dessous.

Ensemble d’évolution

Limite de niveau de plafond augmentée à 40

Cinq nouvelles évolutions d’orgue avec une fente d’orgue supplémentaire

Augmentation de la taille maximale des requins

Vie sauvage

Apex Predator «Uber»

Nouvelles créatures de chasse évoluées

Forces militaires pour le système

Maintenant, l’armée terrestre lancera des attaques depuis les plages et les fortifications

Les hélicoptères nous chasseront depuis les airs

Cinq nouveaux boss de récompense

Nouvelles armes et véhicules pour les chasseurs de primes militaires

Nouveaux modes

Manque de communication: objets de fouet de queue pour détruire la cible cible

Contre-la-montre: nous devrons nager à travers les anneaux avant la fin du temps imparti

Maneater: Truth Quest devrait apparaître à une heure indéterminée de l’été. Après cela, nous ne verrons plus l’océan de la même manière.

Allons-y!