Trippy Puzzle Game Manifold Garden pour recevoir la version PS5, mise à niveau gratuite pour les joueurs PS4

L’étrange mais belle aventure Manifold Garden est enfin arrivée sur PlayStation 4 l’année dernière, apportant avec elle une résolution de casse-tête sérieusement zen. Le merveilleux style visuel du jeu a fière allure sur l’ancienne plate-forme, mais nous parions qu’il apparaîtra vraiment sur PS5. Heureusement, nous pourrons le constater par nous-mêmes très bientôt, car une version PS5 arrive le 20 mai.

Ce port de nouvelle génération fonctionnera en 4K natif à 60 images par seconde et « se charge très rapide « , déclare le concepteur William Chyr sur le blog PlayStation. Il ajoute que vous pouvez reprendre le jeu à partir d’une carte d’activité et reprendre le jeu dans les cinq secondes. Le retour haptique du contrôleur DualSense est » pleinement exploité « , et le jeu va même prend en charge la fonction Aide sur le jeu, permettant aux membres PS Plus d’accéder rapidement aux solutions de casse-tête si nécessaire. Le mieux est que, si vous possédez une copie de la version PS4, vous pouvez passer à la version PS5 gratuitement.

De plus, une version physique est également en cours depuis iam8bit. Sur la photo ci-dessus, cette édition spéciale du jeu est livrée dans une jolie boîte de vente au détail et comprend une jolie carte pop-up. Une version vinyle de la bande-son est emballée dans une pochette spéciale qui révèle également un diorama pop-up une fois ouverte. Plutôt cool.

