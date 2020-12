Trippie Redd se moque de Soulja Boy après sa dernière diatribe

Trippie Redd ne ressentait pas la dernière diatribe de Soulja Boy et il s’est moqué de lui sur Instagram Live.

Plus tôt cette semaine, Soulja a fustigé les publications Hip Hop HotNewHipHop, No Jumper, XXL et VladTV, affirmant qu’elles rapportaient toutes de « fausses nouvelles ». Trippie a répondu en disant à Soulja qu’il avait échoué, qu’il vivait dans le passé et qu’il n’avait aucune pertinence ces jours-ci.

« J’ai été f * ckin ‘toutes les salopes. J’ai travaillé avec tous les rappeurs », a déclaré Trippie, imitant Soulja. «Bro c’est la vie, ferme la f * ck. Refais-le. Dites à ce n * gga de recommencer, mec. N * gga est en train de déclamer et de parler de toute cette merde folle sur Internet … Pouvez-vous devenir platine pour l’ingénierie et la production de chansons? N * gga prolonge la situation. « « Bro, c’est plus de 30 ans plus tard », at-il ajouté. « Enveloppez-le. Nettoyez-le. Quand êtes-vous passé pour la dernière fois en platine, cette année? L’année dernière? L’année d’avant? L’année d’avant? L’année d’avant? Vous êtes allé sur Internet et vous n’avez rien dit à propos de personne. »

Êtes-vous d’accord avec Trippie?