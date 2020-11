Trippie Redd en a assez des fans qui envoient du spam « RIP Uzi »

Les fans commencent à devenir incontrôlables avec les canulars de RIP Uzi.

Plus tôt dans la journée, nous avons rendu compte de l’hôte « RIP Drake » qui a balayé Twitter hier soir. C’était vraiment une tendance bizarre étant donné que Drake va tout à fait bien. Inutile de dire que les gens étaient confus par tout cela et à ce stade, tout a été clarifié. Un canular qui continue de ravager la vie d’Instagram, cependant, est le non-sens de RIP Uzi. Pour ceux qui ne se souviennent pas, YK Osiris a récemment été amené à penser que Lil Uzi Vert était mort. Osiris était sur IG Live lorsque les fans ont commencé à spammer « RIP Uzi », forçant l’artiste à fermer son Livestream. La même chose est arrivée à Trippie Redd récemment, bien qu’il ait rapidement mis fin à ces stupidités, car il était déjà bien conscient de la tendance. « Arrêtez de dire cette merde idiote sur ma vie », a déclaré Trippie. « Uzi n’est pas mort, ferme ta gueule. Salopes à la chatte. » Même Mario Judah a récemment été trollé avec le canular « RIP Uzi » bien que tout comme Trippie, il a dit aux gens d’arrêter car ce n’est tout simplement pas drôle. De nombreux artistes bien-aimés sont morts au cours de l’année écoulée et il n’est jamais drôle ou acceptable de jouer avec la vie de quelqu’un comme ça. Espérons que, à l’avenir, toute cette tendance s’arrêtera lorsque les fans se rendront compte qu’ils font plus de dégâts qu’autre chose. Kevin Winter / Getty Images