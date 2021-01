Triomphe d’Apple dans le «  territoire de Huawei  »: vend 18 millions d’iPhone 12 en trois mois

Apple semble avoir pris le pouls d’un marché aussi compliqué que la Chine, et à ce titre, elle peut déjà se vanter d’y avoir vendu plus de 18 millions d’iPhones au quatrième trimestre 2020.

Tant d’années plus tard et avec pratiquement tous les géants chinois qui vendent officiellement sur nos marchés, la vérité est que la plupart d’entre nous ont compris l’énorme difficulté de conquérir le marché mobile en Chine, où ni l’un ni l’autre même Samsung a réussi à surpasser les fabricants locaux certainement bénéficié de la politique du gouvernement de Pékin.

Personne ne doute que en Chine, le roi est Huawei, qui recherche déjà 75% des Compartir sur le marché, même si, comme nous le lisons dans GizmoChina, les dirigeants d’Apple peuvent être plus qu’heureux, et c’est le constructeur de Cupertino a atteint un chiffre sans précédent de 20% des ventes mobiles en Chine au quatrième trimestre 2020. Un exploit.

L’atterrissage d’Apple sur la nouvelle génération de connectivité 5G a été un succès majeur, et l’iPhone 12 a triomphé sans relâche devenir le smartphone 5G le plus vendu au monde en seulement deux semaines après son lancement, ou du moins c’est ce qui ressort d’un rapport Digitimes qui laisse Apple et son iPhone 12 dans un très bon endroit au moins en Chine.

Apple a vendu plus de 18 millions d’iPhones en Chine au cours des trois derniers mois, bien au-dessus des attentes

Toutes les attentes ont été largement dépassées, avec plus de 18 millions d’unités iPhone 12 vendues en Chine au quatrième trimestre 2020, et compte tenu du fait que les derniers modèles de smartphones Apple ont toujours été en rupture de stock dans les magasins et avec vous attendez entre 5 jours et plusieurs semaines pour les obtenir pour les problèmes d’approvisionnement.

En tout cas, La 5G est une tendance en Chine, et qu’Apple a finalement adopté, il leur a donné des ailes en augmentant considérablement leur part de marché, gagne du terrain auprès des entreprises locales et de Huawei lui-même dans sa propre maison.

Dans une année de hauts et de bas, la première des 15 dernières à avoir vu l’industrie mobile chuter, la vérité est qu’Apple peut se vanter de ses chiffres en Chine, gagnant même du terrain auprès de Huawei lui-même.

Tout en une année de hauts et de bas également en Chine, en comptant le succès mondial de l’industrie, le premier en quinze ans, et avec des ventes très alourdies dans les premiers mois par la pandémie, au cours de laquelle Apple n’avait vendu que 500000 iPhones en février.

En tout cas, la reprise a été fulgurante en fin d’année, avec une croissance de 225% du fabricant de pommes malgré la domination de Huawei et la photographie superlative de son Mate 40 Pro, et avec quelques des attentes encore meilleures pour le premier trimestre 2021… Vous devrez faire la queue pour acheter des actions Apple!

