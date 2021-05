Trilogie de redémarrage d’Halloween: comment tout cela se terminera-t-il?

Il faut faire attention de comparer tout film d’horreur moderne au thriller classique de John Carpenter, Halloween de 1978. Le pilote chéri et la suite comparable Halloween 2 ont écrit le proverbial « livre d’horreur » sur la façon dont la cinématographie et la grande mise en scène, au lieu des tropes de violence et de sang d’aujourd’hui, peuvent être utilisées pour créer du suspense et créer de la peur.

Il ne peut y avoir aucun argument selon lequel Halloween et Halloween 2 a engendré quel serait l’avenir du cinéma hollywoodien avec un soupçon de succès qui est, «pourquoi ne pas en faire un autre? Malheureusement, Hollywood n’a pas encore appris pourquoi. Ceci est remarqué par le sous-genre Horror qui l’a suivi jusqu’à nos jours pour inclure, mais sans s’y limiter, vendredi 13, Cauchemar sur la rue Elm, Un jeu d’enfant, et tout ce qui contient le mot « exorciste » … et ce n’est pas une liste exhaustive …La nonne…La conjuration… ils se dirigent tous dans cette direction à leurs propres risques et périls.

Être juste, Halloween n’était pas exempte de ce piège non plus puisque Hollywood a lancé 7 autres films avec le titre qui étaient tous lamentables en comparaison à l’exception de Halloween: H2O qui a vu le retour de Laurie Strode et était un ajout décent à la série bien qu’il s’agisse toujours d’une comparaison pâle avec l’original.

Rob Zombie a pris son coup (jeu de mots) à la franchise en 2007 et 2009 alors qu’il cherchait à recréer sa vision de l’original de John Carpenter, et à la manière de Rob Zombie pour être sûr. Avec 80 millions de bruts mondiaux, cette édition de la franchise Halloween a presque totalisé H20 et Halloween: Résurrection combiné en revenus, ce qui n’est pas mal. Cependant, les fans étaient largement divisés sur ses remakes, bien que le premier des deux soit resté proche de l’histoire originale avec une belle exploration de la trame de fond de Michael Myer, car il cherchait à montrer un angle créatif et unique que l’original ne faisait pas. De plus, je serais également surpris de trouver un fan qui pourrait argumenter contre la représentation de Michael Myers par tous les 6’9 « Tyler Mane de la renommée de ‘Undertaker’, comme une présence violente et terrifiante à ce personnage désormais légendaire que même l’original ne pouvait pas pas tout à fait rencontrer.

Trois Halloween Des films en un?

Quand nous avons entendu pour la première fois l’annonce que Halloween allait revenir, la plupart des théories spéculaient que ce serait un « one-off » … une dernière saga qui verrait la fin de Michael Myers et peut-être de manière poétique, même Lori Strode … mais non. obtenir une trilogie d’Halloween qui, après un solide 255 millions de dollars bruts dans le monde, n’est pas surprenant, c’est Hollywood pour vous. Historiquement, et cela est vrai de presque toutes les suites de films, plus vous vous éloignez de l’original, plus le film est pire car les cinéastes s’efforcent de différencier chaque nouveau film de celui qui est passé avant mais semblent oublier la recette qui a conduit au succès initial, car une grande partie de l’effort consiste simplement à tirer profit de la reconnaissance du nom.

Mais comment cela se fera-t-il? Ou, peut-être dit différemment, comment cela devrait-il être fait? Il ressort des bandes-annonces que, tout comme la suite originale, le deuxième volet d’Halloween de 2018 se déroule là où le premier se termine. Avec des scènes indiquant une chasse à la foule de Michael à des scènes d’hôpital étrangement tournées, nous voyons des aperçus de Halloween 2 et Halloween 4: Le retour de Michael Myers de meilleurs moments.

Il ne manque pas de films à Hollywood qui se déroulent sur une journée ou une nuit bien que ce soit encore rare. La prise de Pelham 1-2-3, Le club du petit-déjeuner et Cloverfield venir à l’esprit. Mais il y a beaucoup moins de suites de films qui couvrent le même jour ou la même nuit que l’original. Encore plus rare, il se peut qu’il n’y ait aucune «trilogie» de film qui se déroule toutes au cours de la même période de 24 heures. Si c’est ce que nous voulons, cela placerait la trilogie Halloween dans un endroit unique du cinéma et pourrait être un moyen fantastique de plonger les fans dans le scénario qu’aucune autre trilogie cinématographique n’a fait à ce jour.

Quels sont ces nouveaux Blumhouse Halloween films vraiment sur?

La réponse évidente est Lori Strode et les effets du traumatisme qu’elle a vécu tant d’années plus tôt. Mais, pour creuser plus profondément, cette trilogie parle vraiment du traumatisme de toute la ville de Haddonfield, un concept rarement exploré par Hollywood et encore une fois, une autre possibilité unique pour ces deux derniers films.

Les bandes-annonces et les annonces de casting ont confirmé que les personnages originaux Tommy Doyle et Lindsey Wallace, interprétés par Kim Richards des Real Housewives of OC, reprennent leurs rôles avec Richards étant l’actrice réelle qui a joué Lindsey dans l’original. Sommes-nous déjà arrêtés pour considérer le traumatisme que ces jeunes enfants ont vraisemblablement vécu avec leur contact avec la mort aux mains de Michael Myers? Pour être honnête, je ne l’ai jamais fait. Comment ce traumatisme a-t-il eu un impact sur leur vie en grandissant et comment le retour de Michael va-t-il les affecter à l’avenir? Je suis fasciné que les showrunners choisissent d’explorer cela plus en détail et c’est un pas dans la bonne direction, ils méritent leur temps au soleil. Les effets du traumatisme et les niveaux de résilience d’une personne, sans parler de la façon dont on fait face au traumatisme, seront des couches intéressantes que j’espère que nos écrivains et réalisateurs prendront le temps d’explorer.

Qui d’autre oublions-nous? Que diriez-vous du shérif Leigh Bracket joué par Charles Cyphers dans l’original. Cet acteur reprendra également son rôle d’origine alors que nous aurons un aperçu de la vie de l’autre personne si horriblement affectée par cette nuit fatidique à Haddonfield. Si vous vous souvenez, la fille de Leigh, Annie, la meilleure amie de Laurie, est morte horriblement aux mains de Michael Myers. Ajoutez à cela la responsabilité que le shérif Bracket a dû ressentir en présidant une ville dont la seule prétention à la renommée est le massacre de 15 personnes tuées aux mains de Michael Myers doit être accablante et changer la vie.

Comment sera Halloween Finir?

Les réalisateurs de ces films nous lanceront-ils une balle courbe quand (et si) il s’agit de la scène finale de Michael? Les théories abondaient alors que les fans se demandaient qui devrait (ou allait) porter le coup de grâce à la reine Cersei dans Jeu des trônes. Certains voulaient Jamie Lannister, d’autres Daenerys, d’autres Arya Stark pour qu’elle puisse compléter sa liste … tous auraient fourni une forme d’ironie à sa fin mais hélas, nous avons été servis avec rien de ce qui précède et à la place, nous avons eu un très fin anticlimactique de la pire sorte.

Pour être sûr, les fans supposent que Michael mourra aux mains de Laurie Strode. Mais ne serait-ce pas aussi une tournure inattendue, mais satisfaisante dans l’acte 3, d’avoir « la forme » mourir aux mains de Lindsey Wallace, Tommy Doyle ou Leigh Brackett? Ou peut-être tous? Une fin appropriée à la frénésie du meurtre de Myers et la fermeture de ceux qui sont blessés au-delà du physique alors qu’ils cherchent à réparer leur vie.

Comment le nouveau Halloween la trilogie devrait se terminer

Oui, c’est la question 24K. Bien que j’aie abordé ce sujet ci-dessus, la question ultime est la volonté et Michael Myers doit-il mourir?

Si la mentalité du studio de cinéma est une indication, Michael vivra afin qu’un autre groupe de personnes puisse, à une date ultérieure, revitaliser la franchise et gagner de l’argent au studio. D’un point de vue commercial, nous devons comprendre cela. Cependant, comme cette franchise nous l’a déjà montré, même les plus grands films d’un genre peuvent souffrir de cette philosophie sur-utilisée et fatiguée. Comme Cortez a autrefois brûlé ses navires pour motiver ses hommes, alors peut-être que John Carpenter et sa compagnie doivent brûler le navire Michael Myers, mettre fin à cette folie et forcer Hollywood à trouver le prochain Halloween plutôt qu’un reconditionnement plus fatigué de cette série. Mais cela va trop loin pour ce traitement.

Avec nos yeux et notre psychisme fermement enracinés Halloween tue et Halloween se termine, le titre lui-même évoque une finalité pour cette franchise emblématique de 40 ans, mais est-ce une ruse? Nous verrons peut-être la fin de Michael Myers, mais comme évoqué plus tôt, verrons-nous la fin de Laurie Strode dans un ‘ai uchi‘(meurtre mutuel) forme de mort de samouraï. Dans une étude de la tradition des samouraïs, un résultat possible entre des adversaires également appariés serait l’idée d’une mort mutuelle ou d’un coup fatal de chacun. Être sur la défensive laisserait une personne ouverte à la défaite. Ce n’est que lorsque vous êtes entièrement investi de tuer l’adversaire, même au détriment de votre propre mort, que vous pourriez vraiment être Mushin ou alors ‘pas d’esprit». Dans cet état, les guerriers ne recherchaient pas non plus la victoire de la mort redoutée … ils l’étaient tout simplement. Laurie Strode sacrifiera-t-elle sa vie de cette façon samouraï pour apporter la paix à Haddonfield et protéger sa famille de la force maléfique de la nature qu’est Michael Myers?

Il y a beaucoup de choses à jouer ici sans aucun doute. Si rien d’autre, les fans peuvent être satisfaits que les personnes à la tête d’Halloween aient vu l’importance d’ajouter à la recette qui a rendu l’Halloween original si génial ainsi que la nostalgie alors qu’ils continuent à ramener des personnages à explorer en mettant un point d’exclamation sur cette franchise cinématographique. Jusqu’à présent, ils ont compris une chose importante, les nouveaux amis sont bons, mais les vieux amis sont encore meilleurs.

