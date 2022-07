Trigun Stampede: Remake de l’anime culte est présenté dans une nouvelle bande-annonce

Avec la série animée Débandade Trigun il existe actuellement une nouvelle édition du Manga culte de 1995 en cours. Un aperçu détaillé du titre à venir est proposé récemment bande-annonce publiée.

Afficher le contenu de YouTube Cliquez ici pour voir le contenu de YouTube.



En savoir plus dans la politique de confidentialité de YouTube.

Toujours afficher le contenu de YouTube

Gunslinger Vash fait peau neuve avec Studio Orange

sur Vash le Stampede est un énorme prime suspendu pour un montant de 60 millions de dollars doubles. Les deux agents d’assurance Méryl et Milly veulent accrocher cette somme et traquer le hors-la-loi notoire. Quand ils le trouvent enfin, ils sont étonnés, car Vash veut vraiment ne pas blesser les cheveux de personne.

Tant de choses peuvent être révélées sur l’histoire de « Trigun », celle de mangaka Yasuhiro Nightow a été créé. La série manga est sortie de 1995 à 1997 et a été divisée en trois tomes fermé. Une série animée de 26 épisodes a suivi en 1998 Maison de fous de studio (« Death Note ») a été produit. Dans ce pays, vous pouvez regarder le classique de l’anime diffuser sur Netflix Regarder.

Avec « Trigun Stampede » une nouvelle édition du manga culte sortira l’année prochaine toute nouvelle équipe est créé. Responsable cette fois est le célèbre Studio Orangequi ces dernières années s’est principalement occupée de la Netflix animé Beastars s’est fait un nom. Comme ce titre, la nouvelle série sur le flingueur Vash sera également un anime complet en CGI sera.

dirigera Kenji Mutō (« Terreur à Tokyo »), pendant Kôji Tajima (« Loki », « The Sandman ») gère à la fois la conception des personnages et la conception du concept. Avec Yoshitsugu Matsuoka (Kirito dans « Sword Art Online ») et Tomoyo Kurosawa (Tina Sprout dans « Black Bullet ») sont aussi déjà les acteurs de la voix de Vash adulte et jeune respectivement.

Visuel clé officiel du Trigun Stampede © 2023 Yasuhiro Naito / Shonen Gahosha / Comité de production «TRIGUN STAMPEDE»

« Trigun Stampede » sera vers 2023 commencer à la télévision japonaise. Fournisseur de VoD Rouleau croustillant déjà confirmé la série animée en diffusion simultanée à offrir.