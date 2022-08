Trick or Treat, Scooby-Doo, film d’animation : première et intrigue

Le gang Mystery Machine et Scooby Doo sont prêts à revenir dans la première bande-annonce de »Des bonbons ou un sort, Scooby Doo » le nouveau spécial Halloween animé. Warner Bros Entertainment a partagé la nouvelle bande-annonce du prochain film »Scooby-Doo », qui mettra en vedette les voix originales de la série, avec Franck Welker comme Scooby-Doo et Fred Jones, Gray DeLisle comme Daphne Blake, Matthew Lillard comme Shaggy Rogers et Kate Micucci comme Velma Dinkley.

» Trick or Treat, Scooby-Doo » est le dernier film direct en vidéo de la franchise et le premier à utiliser le style artistique rappelant la série animée » Scooby-Doo and Who Do You Think? ». Le film d’animation original de 72 minutes sera disponible pour les fans en octobre à l’achat sur DVD.

Le synopsis officiel du film se lit comme suit :

« Scooby-Doo et sa compagnie ont retrouvé Coco Diablo, le chef du célèbre syndicat du crime costumé qui conspire avec The Black Knight, Space Kook et Ghost Diver. Avec Coco et son chaton en prison, The Mystery Machine pense qu’ils peuvent enfin profiter Après une pause. Cependant, des sosies fantômes menaçants de l’équipage de Scooby et leurs ennemis classiques préférés apparaissent à Coolsville pour menacer Halloween. Halloween ! Pour Shaggy et Scooby-Doo, avec Halloween juste au coin de la rue, c’est personnel cette fois-ci ! »

Le film sera le 37e volet de la »Scooby-Doo » ligne de productions de films d’animation qui a commencé avec »Scooby-Doo on Zombie Island » en 1998. »Trick or Treat, Scooby -Doo » sera également être le troisième film d’animation d’Halloween sorti sous la ligne après » Scooby-Doo and the Goblin King » de 2008 et » Happy Halloween Scooby-Doo! » de 2020

La directrice Cecilia Aranovitch produira et réalisera le film, avec un scénario écrit par Mike Ryan. Les deux ont déjà participé à la collaboration »Scooby-Doo ! Rencontrez Coragae le chien lâche de 2021. » Trick or Treat, Scooby-Doo » sera disponible en numérique le 4 octobre et en DVD le 18 octobre.