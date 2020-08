Tricher avec Corona Emergency Aid: un homme arrache 7,4 millions d’euros

Un consultant en entreprise obtient illégalement des données de sécurité sociale. Ce faisant, il a obtenu illégalement une indemnité de chômage partiel et une aide d’urgence Corona. De cette manière, plus de sept millions d’euros sont levés. L’approbation de millions d’autres peut simplement être stoppée.

Dans le Schleswig-Holstein, les enquêteurs ont découvert une fraude présumée massive impliquant une aide corona de l’État d’une valeur d’environ 15 millions d’euros. Le soupçon est dirigé contre un consultant en affaires de 36 ans du district de Pinneberg, ont déclaré le principal bureau des douanes Itzehoe et le parquet de Lübeck.

L’homme aurait acquis illégalement des données de sécurité sociale dans le cadre de son activité professionnelle et aurait ainsi demandé illégalement des prestations de chômage partiel et une aide d’urgence de l’État Corona dans au moins 90 cas. Il est en détention.

Selon cela, 7,4 millions d’euros ont déjà été versés et l’approbation de 7,6 millions d’euros supplémentaires a été interrompue au cours des enquêtes en cours. Le suspect dirigeait un cabinet de conseil à Hambourg et est en détention depuis début juillet en raison de soupçons de fraude dans une affaire particulièrement grave. À ce moment-là, les enquêteurs ont fouillé ses adresses résidentielles et professionnelles.

Une unité spéciale de recherche de l’Agence fédérale pour l’emploi et d’enquête fiscale a également été impliquée dans l’enquête. Il s’agit d’actions dans plusieurs États fédéraux. Le procureur a également imposé une soi-disant arrestation de propriété pour sécuriser l’argent acquis illégalement. Lors des perquisitions dans et autour de la maison du suspect, environ 200 000 euros ont déjà été confisqués, qui seraient considérés comme faisant partie du butin.