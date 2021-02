« Tribes of Europe » Saison 2: tout sur les nouveaux épisodes de la série Netflix

L’histoire des trois frères Origines, Liv, Kiano et Elja, n’est pas encore terminée, donc une deuxième saison de “Tribus d’Europe»(« Tribes of Europa »dans sa langue originale) pourrait résoudre tous les mystères laissés par le premier volet de la série allemande Netflix.

Bien que le géant du streaming n’ait pas encore confirmé un nouveau lot d’épisodes, les commentaires positifs des critiques et le soutien du public pourraient assurer le renouvellement de la fiction réalisée par Florian Baxmeyer et Philip Koch.

Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse du service de streaming, ce qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction du public. En attendant, c’est ce que l’on sait d’une éventuelle deuxième saison de « Tribus d’Europe».

QUE SE PASSE-T-IL À LA SAISON 2 DES «TRIBES D’EUROPE»?

À la fin de la première saison de « Tribus d’Europe« Liv est sauvée par la tribu Femen, Kiano tue son père et fait partie des Ravens sous le nom de Tarok. Pendant ce temps, Elja et Moïse atteignent leur destination et quand ils jettent le seau dans l’eau, un récipient géant émerge, ils entrent tous les deux, les portes sont fermées et l’arche replonge dans les profondeurs de l’eau.

Après cette finale choquante, voici quelques-unes des questions auxquelles une deuxième saison devrait répondre: Qu’est-ce que l’arche et où est-elle? Où sont allés Elja et Moises? Kiano a-t-il vraiment trahi son père? Qu’arrivera-t-il à Liv maintenant qu’elle a rencontré la tribu Femen? Que s’est-il passé exactement en décembre 2029? Que sait-on d’autre de «décembre noir» et de la panne mondiale? Que sont les ravageurs noirs?

BANDE-ANNONCE DE LA SAISON 2 DE « TRIBES DE EUROPA »

La deuxième saison de « Tribus d’Europe« N’a pas encore de bande-annonce officielle.

Bande-annonce de « Tribes of Europe », série allemande Netflix

ACTEURS ET PERSONNAGES DE « TRIBES DE EUROPA 2 »

Ce sont les acteurs qui pourraient revenir dans une deuxième saison de la série allemande de Netflix.

Henriette Confurius comme Liv

David Ali Rashed comme Elja

Emilio Sakraya comme Kiano

Oliver Masucci comme Moïse

Melika Foroutan comme Varvara

Robert Finster comme David

Jeanette Hain comme Amena

Robert Maaser comme Volgar

Kendrick Ong comme Grimm

QUAND LA SAISON 2 DES «TRIBES D’EUROPE» SERA-T-ELLE SORTIE?

La deuxième saison de « Tribus d’Europe« N’a pas encore de date de sortie en Netflix, mais de nouveaux épisodes pourraient arriver sur la plate-forme en 2022.