« Tribes of Europe »: ce qui s’est passé à la fin et ce que cela signifie pour la saison 2

ATTENTION, ALERTE SPOILER. Avec Emilio Sakraya, David Ali Rashed et Henriette Confurius, « Tribus d’Europe»(« Tribes of Europa »dans sa langue d’origine) est une série allemande de Netflix qui se déroule en 2070 après une mystérieuse catastrophe mondiale qui a divisé ce continent en de nombreux micro-États.

La fiction dystopique, réalisée par Florian Baxmeyer et Philip Koch, suit Liv, Kiano et Elja, trois frères qui luttent pour survivre et se réunir après que les Ravens ont attaqué leur tribu pour trouver un pilote de l’Atlantique et un mystérieux cube, qui contient des enregistrements qui pourraient changer. le destin de l’humanité et qui est maintenant au pouvoir d’Elja.

Après le massacre du village d’Origines, les survivants sont emmenés comme esclaves à Brahtok, Elja s’échappe avec le cube et rencontre un ferrailleur nomade nommé Moses, tandis que Liv est secourue par les hommes de la République pourpre et avec eux parvient à extraire des informations de Rift sur la façon d’infiltrer le territoire Raven.

Tandis qu’Elja, Moïse et Amena demandent de l’aide à Bracker pour réparer le cube, Kiano rend compte de l’un des gardes de l’usine Wolk et demande à Lord Varvara de l’envoyer au Hakkar en tant que Lubovnik, c’est-à-dire l’un de ses esclaves préférés; et Liv rejoint les Crimsons avec l’intention de sauver sa famille.

Henriette Confurius, David Ali Rashed et Emilio Sakraya sont les stars de « Tribes of Europe » (Photo: Netflix)

QUE SE PASSE-T-IL À LA FIN DES «TRIBES DE L’EUROPE»?

Après que le plan de destruction de l’usine Wolk ait été suspendu par l’arrivée du général Francis F. Cameron et que David est accusé de haute trahison, Liv décide de prendre Crack pour l’échanger contre son père et son frère.

Cependant, les choses ne se passent pas comme prévu et une bataille éclate entre deux « Tribus d’Europe». Liv parvient à s’échapper avec l’aide de David, prétendument libéré par ceux qui lui sont toujours fidèles, et retrouve finalement Alia de Femen, une tribu de guerrières amazoniennes.

Pendant ce temps, Kiano récupère son buis, mais le rival qu’il doit gagner pour obtenir sa liberté est son père Jakob. Au début, le jeune Origine refuse de se battre, mais lorsque son père le convainc qu’il n’y a pas d’autre option, Kiano le poignarde.

Plus tard, les Corbeaux l’accueillent dans la tribu en tant que Bosie et lui donnent un nouveau nom, Tarok. En outre, il est révélé que le nom original de Varvara était Sophia.

Enfin, quand Elja et Moïse atteignent leur destination, une côte éloignée, le cube est à court d’énergie. Déçue et frustrée, Elja jette le seau dans l’eau et à ce moment-là un récipient géant émerge, ils entrent tous les deux, les portes se ferment, et l’arche replonge dans les profondeurs de l’eau.

Kiano a tué son père pour obtenir sa liberté avec les Ravens (Photo: Netflix)

QUE SIGNIFIE LA FIN DES «TRIBES D’EUROPE»?

Après la fin choquante de « Tribus d’Europe», Voici quelques-unes des questions auxquelles une deuxième saison devrait répondre: Qu’est-ce que l’arche et où est-elle? Où sont allés Elja et Moises? Kiano a-t-il vraiment trahi son père? Qu’arrivera-t-il à Liv maintenant qu’elle a rencontré la tribu Femen? Que s’est-il passé exactement en décembre 2029? Que sait-on d’autre du «décembre noir» et de la panne mondiale? Que sont les ravageurs noirs?

Jusqu’au moment, Netflix n’a pas confirmé un nouveau lot d’épisodes, mais très probablement l’histoire de ces trois frères, Liv, Kiano et Elja, se poursuivra. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre une réponse officielle du géant du streaming.