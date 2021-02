« Tribes of Europe », aura la saison 2 sur Netflix?

Réalisé par Florian Baxmeyer et Philip Koch, «Tribus d’Europe»(« Tribes of Europa »dans sa langue d’origine) est la nouvelle série allemande de Netflix et suit trois frères contraints de chercher leur propre destin dans cette Europe dévastée, fracturée et divisée en d’innombrables micro-États ou tribus luttant pour l’hégémonie. Leur vie change depuis qu’ils trouvent un artefact qui pourrait tout changer.

Emilio Sakraya, Henriette Confurius et David Ali Rashed sont les protagonistes de cette distribution de fiction dystopique, complétée par Oliver Masucci, Melika Foroutan, Hoji Fortuna, Ana Ularu, Christoph Rygh, Kendrick Ong et Jeanette Hain, entre autres.

Les six épisodes de la première saison de « Tribus d’Europe« Créé en Netflix seulement le vendredi 19 février 2021, mais les utilisateurs de la plateforme demandent déjà une deuxième livraison.

LES « TRIBES DE L’EUROPE » ONT-ILS LA SAISON 2?

Bien que le géant du streaming n’ait encore fait aucune annonce sur l’avenir de la série allemande, apparemment dans le dernier chapitre, il est probable que l’histoire de ces trois frères, Liv, Kiano et Elja, se poursuivra dans une deuxième saison.

Qu’est-ce que et où est l’Arche des Atlantes? Où sont allés Elja et Moises? Kiano a-t-il vraiment trahi son père? Qu’arrivera-t-il à Liv maintenant qu’elle a rencontré la tribu Femen? Que s’est-il passé exactement en décembre 2029? Que sait-on d’autre du «décembre noir» et de la panne mondiale? Voici quelques-unes des questions qu’un nouveau lot d’épisodes de « Tribus d’Europe«Doit résoudre.

Jusqu’à présent, la fiction a été saluée par la critique, et si elle reçoit le soutien du public, il y a de meilleures chances qu’elle le soit. Netflix confirmer une deuxième livraison. Pour l’instant, il ne reste plus qu’à attendre la réponse du service de streaming, ce qui prend généralement au moins six semaines pour évaluer la réaction du public.

Cependant, les restrictions dues à la pandémie de coronavirus pourraient également influencer le renouvellement de la série allemande, car les retards de production, les précautions de sécurité et les problèmes logistiques ont conduit à l’annulation de programmes tels que « I Am Not Okay With This », « The Society » et «Stumptown».

Qu’arrivera-t-il à Kiano dans la deuxième saison de « Tribes of Europe »? (Photo: Netflix)

QUAND LA SAISON 2 DES «TRIBES D’EUROPE» SERA-T-ELLE SORTIE?

Oui Netflix renouveler « Tribus d’Europe«Pour une deuxième saison, les nouveaux épisodes seront probablement diffusés en 2022.