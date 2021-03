TRIBES D’EUROPA SAISON 2: LISEZ ICI TOUS LES DÉTAILS SUR LE NETFLIX GERMAN SCI-FI !!

En ce qui concerne les titres de science-fiction, Netflix a fait un travail fantastique et ne montre aucun signe de ralentissement. Stranger Stuff, The Midnight’s Sky, Tribes of Europa, Dark et Pacific Rim: The Black ne sont que quelques-uns des efforts extraordinaires du service de diffusion en continu.

Tribes of Europa est l’un de ces exemples fantastiques, qui se déroule en 2074 après qu’une mystérieuse catastrophe mondiale a fait des ravages dans le monde et où la guerre fait rage entre les tribus qui ont surgi de ce qui reste de l’Europe. L’histoire passionnante suit trois frères et sœurs, Kiano, Liv et Elja, qui sont membres de la tribu amicale Origine et sont obligés de se lancer dans des voyages séparés après avoir été séparés.

La série n’a pas encore été renouvelée, mais il y a encore de l’espoir, et Tribes of Europa saison 2 pourrait être révélée dès le printemps 2021, selon certains rapports.

Y aura-t-il une deuxième saison des tribus d’Europe?

L’histoire du thriller de science-fiction a captivé le public. La conclusion de Tribes of Europa a laissé les fans se demander s’il y aura une deuxième saison de ce célèbre spectacle. Netflix, en revanche, n’a pas encore fait de déclaration officielle sur le renouvellement de Tribes of Europa saison 2.

Étant donné que la première saison vient de sortir il y a quelques jours, il n’est pas surprenant qu’il n’y ait pas eu d’annonce officielle. Netflix est connu pour avoir retardé de faire une annonce officielle concernant le renouvellement d’une série pendant plusieurs mois. Le fournisseur de services de streaming fait ces choix en fonction d’un certain nombre de variables, y compris les statistiques d’audience.

Tribes of Europa a reçu des critiques largement favorables et attirent un large public du monde entier. En conséquence, il est probable que la série revienne pour une deuxième saison. Et si l’émission est renouvelée pour une deuxième saison, elle ne sera disponible sur le réseau qu’en 2022.

Synopsis pour la deuxième saison des tribus d’Europe

La saison 2 de Tribes of Europa n’a pas de synopsis officiel, et personne ne sait où ira l’intrigue après la conclusion de la saison 1. Les fans sont certainement impatients d’en savoir plus sur «Black December» ainsi que sur le portail qui a émergé après qu’Elja ait lancé l’Atlantide. cube dans la mer.

