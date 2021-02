‘Tribes de Europa’: une proposition post-apocalyptique intense et violente des créateurs de ‘Dark’ arrive sur Netflix

Un mysticisme inoffensif, un soupçon de post-apocalypse doux avec la proéminence de la jeunesse de style « The 100 », des explosions de violence et d’action qu’on ne pouvait pas voir dans une série américaine et un bon travail d’ambiance Ce sont les éléments qui se réunissent dans «Tribes de Europa», une série allemande des producteurs de «Dark», mais plus orientée vers l’aventure et avec une intrigue plus linéaire. Le résultat fonctionne comme une horloge, et ces six épisodes posent efficacement l’aventure et passent dans un souffle.

« Tribes of Europe » nous emmène vers un avenir dans lequel les sociétés telles que nous les connaissions se sont effondrées, la technologie a disparu pour presque tout le monde et l’humanité s’est réorganisée en des dizaines de tribus opposées les unes aux autres. Presque tous participent à ce conflit sauf un, pacifiste et en communion avec la nature, et auquel appartient le trio de frères protagonistes. Malheureusement, ils devront s’impliquer dans la guerre lorsqu’un étranger atterrit dans les bois où ils vivent avec un cube que toutes les factions aspirent à posséder.

‘Tribus de Europa’ ne cache pas ses références: outre le ‘The 100’ précité, il y a quelque chose de «The Hunger Games» dans le portrait et l’esthétique des quartiers pauvres, et dans des compétitions à mort pour le plaisir de quelques-uns. Des similitudes peuvent être tracées avec «Game of Thrones» et l’histoire des frères séparés, bien que l’épopée ici soit évidemment beaucoup moins. Et avec «See», la luxueuse série de cécité apocalyptique incomprise avec Jason Momoa. Heureusement, malgré le méli-mélo, «Tribes of Europe» trouve rapidement sa propre identité. En tant que détail pour les fans de « Dark », il y a un très léger lien avec Oliver Masucci, qui a joué Nielsen dans celui-là, bien que ce soit plus un clin d’œil qu’une authentique intention de créer un univers partagé.

Il a été dit que les « tribus d’Europe » s’inspire du Brexit, et que son créateur, Philip Koch, a proposé son point de départ au lendemain du référendum. La vérité est que la série n’est pas particulièrement discursive, et s’efforce d’élever différents points de vue sur l’assimilation culturelle et politique, les possibilités pour certaines tribus d’en embrasser d’autres, et comment le désir d’appartenir à un collectif est compréhensible et souhaitable, mais aussi porte son péage. La série est ambiguë au niveau du message même si, malgré sa violence, elle est plus optimiste que sombre, et surtout elle défend la protection de l’identité des nations.

Une future Europe en conflit

‘Tribes de Europa’ fonctionne parce qu’il prête attention à ce qui compte, peut-être en raison de l’urgence avec laquelle il doit raconter un voyage de séparation et de retrouvailles en six épisodes. Il n’y a pratiquement pas de séquences de remplissage, et elles ajoutent toutes quelque chose aux personnages ou au fond de l’histoire, avec des détails sur le passé ou sur l’Europe que nous ne voyons pas (qui n’est pas exactement « l’Europe, le continent »). Avant, la série s’étendait artificiellement jusqu’à dix épisodes pour qui sait quels besoins superflus en période de diffusion, «Tribes de Europa» va au but, et dans le premier épisode, nous connaissons les protagonistes, leur situation, le monde et les conflits qui déclenchent le reste de la série.

Et pourtant, le développement de l’histoire se permet quelques surprises en cours de route. Par exemple, la relation curieuse entre Elija et les personnages qui l’aident avec le cube atlante, infiniment moins pesante qu’elle ne le promet au début, précisément en raison de la capacité de la série à éviter le remplissage. Ou la relation qui s’établit entre l’un des protagonistes (paradoxalement, le moins attirant) et l’un des ennemis les plus sombres de la série, plus sinistre et pervers que prévu.

Le meilleur de ‘Tribes de Europa’ arrive quand il embrasse les trucs de recyclage dont il part, et met l’accent sur des personnages loufoques et des méchants stupides. Tout sur les Ravens, la tribu des méchants (qui ont leurs nuances surprenantes) que tout le monde craint, est particulièrement amusant. Surtout en ce qui concerne leurs vêtements de cénobites de l’apocalypse et leur chef, Varvara (Melike Foroutan), qui se connecte à la fois avec le Rhoma Mitra de ‘Doomsday’ (autre référence) et avec les classiques de la série B européenne dont ils connaissent en Allemagne beaucoup, comme les films de «Ilsa, le loup des SS».

Le résultat est surprenant et pose avec une grande fortune quelque chose dans lequel d’autres séries plus axées sur la mise en place d’une churrería que sur la narration de bonnes histoires: décrit un monde dont seules des notes sont données à la tête du spectateur pour combler les lacunes, et qui peut ou non être exploré dans le futur. En attendant que ce moment arrive, pour l’instant nous avons six épisodes explosifs et irréprochables. Il manque la complexité et l’ambition de «Dark», mais la proposition fonctionne amplement.