Triangle of Sadness, une satire drôle qui s’allonge un peu

pas de spoilers

Réalisé par Ruben Östlund, il a fait sensation au dernier festival de Cannes. Il pourrait être nominé pour un Oscar.

© IMDbTriangle de tristesse.

Dans les prochaines semaines, le 24 janvier, nous rencontrerons les films qui L’Académie choisira de concourir pour une statuette dans Les Oscars du 12 mars. Parmi les présélectionnés, il y a un titre qui a fait l’une des sensations du passé festival du film de Cannes, Triangle de tristessequi pourrait recevoir au moins l’honneur de concourir pour le meilleur scénario original, grâce au scénario écrit par Ruben Ostlundqui était aussi le directeur.

Triangle de tristesse est une satire racontée en chapitres qui nous invite à en savoir un peu plus sur la classe aisée, avec deux modèles comme protagonistes autour desquels se produisent les situations les plus insolites. C’est un voyage en croisière qui finit par déclencher toutes sortes de conflits inattendus pour deux jeunes qui montent à bord grâce au fait qu’elle est une influenceuse et qu’elle a été invitée par l’organisation.

le ton de Triangle de tristesse s’accroche de plus en plus à l’humour satirique, même s’il atteint son paroxysme avec une séquence scatologique au milieu de l’océan dont il vaut mieux éviter toutes sortes de spoilers Et ça vous fait rire aux larmes. Cette séquence est aussi le point culminant de la courbe de l’histoire de Ruben Ostlundqui à partir d’ici commence sa pente de descente et semble un peu longue, car elle s’égare.

Si nous voyons cette production avec l’idée d’attendre une résolution, nous nous sentirons trahis dans cette histoire qui, de la même manière que Le Lotus Blancnous demande d’observer les plus riches mais sans conflit clair mais plutôt une succession d’événements malheureux. Woody Harrelson Il est le visage le plus connu de ce film, même si on ne le voit que quelques instants en capitaine du navire, sans être le plus remarquable de tous les acteurs à l’écran, dont il éblouit. dolly de leon Quoi Abigaïl.

+Le film à voir si vous avez aimé Triangle of Sadness

Au cas où vous auriez déjà vu Triangles de tristesse et que vous cherchez un nouveau titre, on vous dit qu’il y a une production 2020 que vous pouvez retrouver sur Netflix et que vous devriez lui donner une chance. Il s’agit de La chasseproduction dirigée par Craig Zobel qui mélange la satire sociale avec le slasher. Dans ce cas, nous voyons un groupe de personnes qui ont été kidnappées et se réveillent ensemble au milieu d’une forêt où elles se rendent vite compte qu’elles sont chassées par d’autres êtres humains.

