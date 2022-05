Triangle of Sadness remporte la Palme d’or 2022 ; Autres lauréats du 75e Festival de Cannes

Le 75e Festival de Cannes s’est terminé avec la cérémonie de remise des prix de samedi, où le jury de neuf personnes a nommé la satire sociale mordante de Ruben Östlund Triangle de tristesse en tant que récipiendaire de la prestigieuse Palme D’Or. Le premier film en anglais du réalisateur suédois met en vedette Woody Harrelson dans le rôle du capitaine marxiste enragé d’un bateau de croisière pour les méga-riches.

Recevant une ovation debout de huit minutes après ses débuts au festival, Triangle de la tristesse’ la victoire marque la deuxième Palme d’Or d’Östlund – il avait déjà remporté avec 2017 Le Carré.

La deuxième plus haute récompense, le Grand Prix, était une égalité entre Lukas Dhont proche et Claire Denis Étoiles à midi. Parmi les autres lauréats figuraient Parasitede Song Kang-ho, qui a remporté le prix du meilleur acteur pour son rôle dans Hirokazu Kore-eda Courtier; Zar Amir-Ebrahimi a reçu le prix de la meilleure actrice pour son travail dans un thriller policier Sainte Araignée. Consultez la liste complète des principaux gagnants du concours ci-dessous, avec l’aimable autorisation de Entertainment Weekly :

Palme d’or : Ruben Ostlund, Triangle de tristesse

Grand Prix : égalité—Lukas Dhont, proche & Claire Denis, Les étoiles à midi

Meilleur réalisateur : Park Chan-wook, Décision de partir

Meilleure actrice: Zar Amir-Ebrahimi, Sainte Araignée

Meilleur acteur: Song Kang-ho, Courtier

Meilleur scénario : Tarik Saleh, Garçon du ciel

Prix ​​du Jury : TIE—Félix Van Groeningen et Charlotte Vandermeersch, Les Huit Montagnes & Jerzy Skolimowski, HE

Prix ​​du 75e anniversaire: Jean-Pierre & Luc Dardenne, Tori et Lokita

La liste complète des gagnants est disponible sur le site officiel de Cannes.

En 67 ans d’histoire de la Palme d’Or, seuls neuf réalisateurs ou co-réalisateurs ont remporté le prix à deux reprises. Triangle de tristesse‘ place Ruben Östlund aux côtés de noms comme Francis Ford Coppola (La Conversation, Apocalypse Now) et Emir Kusturica (Quand le père était en voyage d’affaires, métro). Le duo de cinéastes belges Jean-Pierre & Luc Dardenne, qui a reçu cette année le prix du 75e anniversaire pour Tori et Lokita, font également partie de la liste.





Östlund est également l’un des trois seuls réalisateurs à avoir remporté la Palme d’Or avec des films consécutifs; il partage la désignation avec Michael Haneke (Le ruban blanc, Amour) et Billie August (Pelle le Conquérant, Les meilleures intentions).

La première Palme d’Or d’Östlund remonte à 2017 Le Carré, un film satirique mettant en vedette Claes Bang et Elisabeth Moss. La comédie dramatique a également été nominée pour l’Oscar du meilleur film en langue étrangère en 2018, bien qu’elle ait finalement été battue par le Chilien. Une Femme Fantastique.

Bien que la date de sortie nord-américaine de Triangle de tristesse est toujours TBA, vous pouvez rattraper son retard sur la filmographie d’Östlund avec La place en streaming sur Hulu.





