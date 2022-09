Triangle de tristesse : intrigue, distribution, date de sortie et tout ce que nous savons d’autre

Triangle de tristesse est une comédie noire satirique à venir du cinéaste suédois Ruben Östlund, un nom montant du cinéma international. Son film révolutionnaire était Force majeure (2014), à propos d’une famille en vacances dans les Alpes. Lorsqu’une apparente avalanche commence à approcher, Thomas abandonne sa famille et essaie seulement de se sauver. Bien sûr, ils survivent tous, et Thomas doit expliquer pourquoi il a volontairement laissé sa famille pour morte.





Suivant Force majeureÖstlund fait La place (2017), une satire sur les absurdités du monde de l’art, et son dernier film Triangle de tristesse – qui ont tous deux remporté le prix le plus élevé du Festival de Cannes, la Palme d’Or. Avec une série de trois succès consécutifs, Östlund est devenu bien connu pour sa comédie noire mordante et ses critiques sociales. Parce que son nouveau film est entièrement en anglais et obtient une sortie en salles sérieuse aux États-Unis et dans d’autres pays anglophones, c’est le moment idéal pour donner une chance au réalisateur.

Voici tout ce que nous savons sur Triangle de tristesse.





Triangle de tristesse : l’intrigue

Comme les précédents films d’Östlund, Triangle de tristesse est une satire sociale mordante, cette fois des riches et célèbres obscènes. Le film suit le couple de mannequins Carl et Yaya, invités à une croisière pour les ultra-riches. À bord du yacht de luxe, ils rencontrent un groupe coloré de personnages, dont un oligarque russe, un marchand d’armes britannique et le capitaine marxiste du navire.

Ici, le client a toujours raison, même s’il a complètement et totalement tort. Il est interdit à l’équipage du navire de dire « non » à l’une ou l’autre des demandes ridicules des passagers. Dans une scène, une femme riche insiste sur le fait qu’elle veut regarder l’équipage nettoyer les voiles du navire, même après avoir appris que le bateau est motorisé et n’a pas de voiles. Finalement, le capitaine sourit et lui ment, lui disant qu’ils vont laver les voiles inexistantes comme s’il parlait à un tout-petit.

Au début, la croisière semble être le rêve d’un influenceur numérique pour Carl et Yaya, avec son bel intérieur, ses restaurants haut de gamme et ses vues imprenables sur l’océan. Cependant, lorsque le yacht est frappé par une terrible tempête, le vernis de civilité s’estompe et les passagers aisés font face au plus grand (et peut-être le premier) défi de leur vie. Ils sont jetés autour du navire, impuissants, commencent à vomir comme une lance à incendie et finissent par s’échouer sur une île lorsque le navire coule. Ici, ils doivent survivre d’une manière ou d’une autre, comme Le seigneur des mouches mais avec des adultes sans défense au lieu d’enfants.

Triangle de tristesse : le casting

Le couple central est composé du mannequin masculin Carl, interprété par Harris Dickinson (rats de plage, Où les Crawdads chantent), et la mannequin Yaya, jouée par Charlbi Dean, une actrice et mannequin sud-africaine connue pour son rôle dans la série dramatique de super-héros Éclair noir. Tragiquement, Dean est décédé fin août à l’âge de 32 ans, alors que le film était en promotion. La cause du décès est encore inconnue et l’autopsie n’est pas encore terminée. Cependant, on a découvert à l’hôpital qu’elle avait eu une infection virale dans ses poumons, peut-être liée à un accident de 2008 qui a entraîné l’ablation de sa rate, la rendant plus vulnérable aux infections.

Thomas Smith, le charmant capitaine marxiste du navire, est interprété par Woody Harrelson (Vrai détective, Tueurs nés). De plus, il y a une impressionnante distribution d’ensembles internationaux qui comprend l’actrice écossaise Amanda Walker (28 semaines plus tard), l’acteur anglais Oliver Ford Davies (Jeu des trônes), le croato-danois Zlatko Burić (Pousseur), l’Allemande Iris Berben (Krupp : une famille entre guerre et paix), la Philippine Dolly de Leon (Verdict), la Danoise Vicki Berlin (La tuerie), le Suédois Henrik Dorsin (Solsidan), le français Jean-Christophe Foly (Montparnasse Bienvenue) et la Hongroise-Suisse Sunnyi Melles (Le complexe Baader Meinhof).

Triangle de tristesse devrait sortir en salles le 7 octobre 2022 aux États-Unis. Le film sera distribué par Neon, une société qui a bâti sa marque sur la distribution de petits films indépendants, inhabituels et internationaux qui auraient autrement du mal à obtenir une sortie en salles aux États-Unis. Certains des films récents les plus remarquables de Neon incluent Moi, Tonya (2017), Parasite (2019), La pire personne du monde (2021), et cette année celle de David Cronenberg Crimes du futur et le documentaire de David Bowie Rêverie lunaire.

Tout ce que nous savons d’autre

Triangle de tristesse a fait le tour de plusieurs festivals de cinéma internationaux, dont Cannes, Toronto et bientôt New York, où il a été, pour la plupart, bien accueilli. Certains ont fustigé la critique du réalisateur envers les riches pour son manque de subtilité mais louent néanmoins la comédie. Il détient actuellement 70% sur RottenTomatoes.

Selon certaines informations, des parties du film ont été tournées sur le Christina O, le véritable yacht de luxe du milliardaire maritime Aristote Onassis et Jackie Kennedy, qui a épousé Onassis cinq ans après la mort de son ancien mari, le président John F. Kennedy.