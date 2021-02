Trials of Mana se vend à un million d’exemplaires en moins d’un an

Le remake de l’un des JRPG les plus spécialisés de Square Enix est en fête. Trials of Mana se vend à 1 million d’exemplaires en un temps record.

Le troisième volet de la saga Mana – Seiken Densetsu, pour les amis japonais – fait partie de ces aventures qui n’ont jamais quitté le Japon à son époque. Et quand c’est finalement arrivé, Trials of Mana se vend à un million d’exemplaires à une époque qui a surpris les intelligents et les paresseux.

Le jeu original est arrivé dans d’autres pays via Collection of Mana en 2019. Bien que l’on voit que les fans des JRPG classiques de Square Enix en voulaient plus, et n’ont pas pu résister à obtenir son remake.

Trials of Mana a fait ses débuts en avril 2020 en tant que recréation complète de l’aventure pour PS4, Nintendo Switch et PC. Premièrement, il a réussi les ventes.

A travers les réseaux sociaux, partagés par Gematsu, le compte officiel japonais de la saga annonce que Trials of Mana dépasse le million de jeux vendus. De bons chiffres pour le remake d’un JRPG classique, et encore mieux si l’on considère que le jeu n’a même pas encore un an.

Pour fêter ce jalon, l’équipe Square Enix a publié une image commémorative que nous vous proposons au début de cette actualité.

Sorti le 24 avril 2020, Trials of Mana a fait ses débuts en tant que recréation 3D du jeu des années 90, adaptant ses sprites et ses environnements à son époque, et ajoutant un épilogue supplémentaire qui prolonge l’aventure avec de nouveaux défis.

L’automne dernier, Square Enix a publié une mise à jour spéciale pour le 25e anniversaire du jeu qui, entre autres, a ajouté un nouveau mode de difficulté et quelques ajustements supplémentaires au mode New Game +.