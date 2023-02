« Triade » : pourquoi Maite Perroni a dû suivre une thérapie psychologique après avoir enregistré la série Netflix

Après avoir sauté sur la scène publique avec « Rebelde » il y a plus de 15 ans, la talentueuse Maite Perroni a réussi à s’internationaliser de manière vertigineuse dans de multiples romans et séries. Et bien qu’il ait une affection particulière pour le groupe de jeunes susmentionné, la toute nouvelle épouse d’Andrés Tovar il a noté que ce n’était pas la meilleure chose qui lui soit arrivée dans la course.

Bien que nous connaissions tous le côté jeune de Maïté Perroni dans « RBD »l’actrice de Monterrey a complètement exclu que ce soit son rôle le plus important de sa carrière, d’autant plus que le chant et l’interprétation vocale n’ont jamais été son fort.

C’est là que Perroni a décidé de se concentrer pleinement sur le jeu d’acteur et, par conséquent, il ne s’est pas arrêté jusqu’à ce qu’il remporte les principaux rôles principaux dans divers feuilletons sur petit écran.

Maite Perroni joue trois personnages dans « Triade » (Photo : Netflix)

En fait, l’actrice de 39 ans elle a ébloui tout le monde lorsqu’elle a fait des scènes intimes dans « Dark Desire » et « The Game of Keys », bien que pour elle de telles séquences ne soient pas aussi confortables qu’à la télévision.

En ce sens, Maite a récemment déclaré que « Triade »la dernière production dans laquelle il travaillait, a généré plusieurs suites en raison de la grande usure d’acteur qu’il a subie pendant le tournage.

MAITE PERRONI EST-ELLE ALLÉE CHEZ UN PSYCHOLOGUE APRÈS AVOIR JOUÉ DANS « TRIADE » ?

Bien que Maite ait une vaste expérience d’acteur, en « Triade » elle devait jouer 3 rôles différents : Becca, Aleida Trujano et Amara. Le premier d’entre elle était un détective, tandis que les deux autres sont de gentils triplés.

Mais que s’est-il passé sur les enregistrements qui l’ont épuisée émotionnellement ? Selon la chanteuse également, elle devait « pour aborder pleinement les émotions » de chacun des personnages qu’il a donné vie

Perroni a donné vie aux jumeaux dans « Triad » (Photo : Netflix)

« Je me suis déconnecté de ma vie normale et émotionnellement j’ai occupé beaucoup de muscles, beaucoup de choses parce que je n’étais pas dans une seule ligne, j’étais dans trois », a déclaré l’ancien membre de « RBD ».

Cependant, le pire est arrivé après avoir terminé les enregistrements. Il s’avère que le célèbre a dû recourir à une thérapie psychologique pour de multiples troubles mentaux et des troubles de la perception précoce.

« Je n’ai pas suivi la thérapie à l’époque, mais je l’ai fait plus tard. Je me suis demandé ‘qu’est-ce qui se passe ? J’ai besoin d’un moment pour moi. C’était étrange parce que je n’avais pas besoin de cette aide pendant la planification du projet ou dans le développement ou quand j’ai fini de le faire, mais je l’ai fait après trois mois de conclusion »il a souligné.

Il ne fait aucun doute que le professionnalisme et le talent de Maite seront toujours disponibles à tout moment. Félicitations pour votre participation à « Triade », magnifique !

DONNÉES PERSONNELLES DE MAITE PERRONI

· Nom: Maïté Perroni Beorlegui

· Date de naissance: 9 mars 1983

· Lieu de naissance: Mexico, Mexique)

· Nationalité: mexicaine

· Profession: chanteuse et actrice

· Langage: Espagnol

