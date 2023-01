Triade, la nouvelle série de Maite Perroni inspirée d’une histoire vraie a déjà une date de sortie sur Netflix

Netflix

Maite Perroni revient sur Netflix avec Triade, une série mystérieuse et intrigante. Découvrez quand il est sorti et de quoi il s’agit.

©NetflixMaite Perroni dans Triade

Maite Perroni Il a ébloui, ces derniers temps, avec différentes productions sur Netflix. Parmi eux se trouve sombre désiroù il a travaillé avec Alejandro Speitzer et enchanté des milliers de personnes à travers le monde. Cependant, maintenant que ce projet est terminé, il en a d’autres devant lui.

La première et celle qui a le plus attiré l’attention jusqu’à présent est une nouvelle série pleine de mystère. Il s’agit de Triadeune production dans laquelle Maite Perroni Il donnera la meilleure version de lui-même en jouant trois personnages différents. Avec une combinaison de drame et d’adrénaline, cette bande s’annonce comme l’une des plus importantes sur Netflix.

De quoi s’agit-il?

Triade suit une femme d’affaires, une danseuse exotique et un expert médico-légal. Ces femmes sont identiques, mais elles ne se sont jamais rencontrées jusqu’à ce que la vie les croise par hasard. De là, ils sont obligés de découvrir la mystérieuse raison pour laquelle ils ont été séparés. Une quête intrigante, pleine d’adrénaline et de mystère qui s’inspire d’une histoire vraie.

Quand est-ce que ça sort ?

Netflix a confirmé que Triade Il arrivera sur la plateforme le 22 février. Et, même si c’est encore dans un mois, c’est déjà quelque chose qui excite les fans.

Y a-t-il une bande-annonce ?

Pour le moment Il n’y a pas de bande-annonce officielle, mais Netflix a déjà publié un nouvel aperçu qui a choqué tout le monde. Dedans tu vois ça Maite Perroni elle se met à la place des trois protagonistes, changeant la personnalité, la façon d’être et même la façon de s’habiller de chacun d’eux.

