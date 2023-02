« Triad »: l’histoire vraie derrière la série Netflix

Depuis son annonce, «Triade”, série mexicaine Netflix Créé par Leticia López-Margalli et mettant en vedette Maite Perroni, il a suscité de grandes attentes parmi les utilisateurs de la populaire plateforme de streaming, principalement en raison de son intrigue basée sur des événements réels.

Le drame plein de suspense suit Rebecca, une coroner qui, après s’être rendue sur une scène de crime pour analyser le corps d’une femme, découvre qu’il s’agit de quelqu’un exactement comme elle. Mais elle n’est pas la seule à avoir la même apparence.

Déterminée à découvrir la vérité, elle se lance dans une dangereuse quête pour découvrir la vérité sur son origine. Alors qu’elle emprunte un chemin sombre, Becca se rend compte qu’ils ne font tous les trois qu’une partie d’une affaire beaucoup plus vaste. Ensuite, sur quoi est-il basé exactement ?Triade” ?

Maite Perroni joue trois personnages dans la série « Triade » (Photo : Netflix)

LA VRAIE HISTOIRE DERRIÈRE « TRIAD »

Malgré que Netflix n’a pas révélé l’affaire sur laquelle ils se sont basés pour créer la nouvelle série Maite Perroni, elle présente quelques similitudes avec une affaire célèbre qui a inspiré le documentaire « Trois inconnus identiques”réalisé par Tim Wardle en 2018 avec Edward Galland, David Kellman et Robert Shafran comme protagonistes.

Le documentaire disponible sur Netflix USA suit trois jeunes gens qui se rencontrent par hasard et découvrent qu’ils sont des triplés identiques séparés à la naissance. Ils sont fascinés, jusqu’à ce que la véritable histoire soit révélée.

En 1980, Bobby Shafran, qui a grandi en tant qu’enfant unique et adoptif d’une famille américaine, est entré au Sullivan County Community College à Catskills, New York, et en arrivant à l’institution, il s’est rendu compte que de nombreuses personnes qu’il ne connaissait pas l’avaient salué parce que ils l’ont confondu avec un autre étudiant.

C’était Eddy Galland, que Bobby a cherché par curiosité. En découvrant qu’ils ont été adoptés et qu’ils sont nés le même jour, ils se rendent compte qu’ils sont frères. Lorsque l’histoire a frappé les journaux, David est apparu, qui leur ressemblait également. Donc, ce n’étaient pas des jumeaux, c’étaient des triplés.

Bobby, Eddy et David ont été adoptés par l’agence d’adoption Louise Wise, qui s’est d’abord excusée, déclarant qu’ils cachaient le fait qu’ils étaient des triplés pour faciliter leur adoption. Mais en réalité, les trois faisaient partie d’une expérience menée par le Dr Peter Neubauer, comme l’a noté GQ.

Cependant, Bobby, Eddy et David n’étaient pas les seuls frères et sœurs séparés à la naissance dans le cadre de ladite expérience, qui cherchait à découvrir les différences et les similitudes entre les triplés et les jumeaux identiques élevés dans des environnements différents.