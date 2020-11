Trey Songz crée un seul fan pour son anniversaire

Trey Songz célèbre son 36e anniversaire d’une manière intéressante.

OnlyFans a pris le monde d’assaut en 2020, en particulier avec la pandémie mondiale qui oblige les gens à rester chez eux. N’ayant rien d’autre à faire, beaucoup de gens ont décidé de créer un OnlyFans où ils ont pu gagner beaucoup d’argent. Pour beaucoup, OnlyFans a été une bouée de sauvetage car divers emplois ont été perdus en raison des impacts financiers du COVID-19. Pendant ce temps, de nombreuses célébrités se sont également engagées dans l’engouement pour les OnlyFans, notamment Cardi B, Tory Lanez et Tyga, pour n’en nommer que quelques-unes. Maintenant, il semble que Trey Songz rejoindra également le giron. Aujourd’hui, il se trouve que c’est le 36e anniversaire de Trey et, sur la base de l’histoire Instagram qui peut être consultée ci-dessous, il a pris sur lui de créer un OnlyFans pour célébrer une nouvelle année de vie. Pour l’instant, il reste à voir quel type de contenu Songz publiera sur ses OnlyFans bien que son lien soit déjà dans sa bio Instagram, et sur la base des informations fournies, il semble qu’il facture 20 € par mois. Avec une nouvelle année à l’horizon, vous pouvez être sûr que de nombreuses autres célébrités suivront la route OnlyFans dans un proche avenir.