Trevor Noah fixe la date de décembre pour le départ du spectacle quotidien

Suite à la nouvelle que Trevor Noé allait bientôt quitter son poste d’hôte de Le spectacle quotidien, Comedy Central a annoncé la date de diffusion de son dernier spectacle. Officiellement, Noah signera le jeudi 8 décembre, après un retour de célébration sur ses plus grands moments qui débutera le lundi 5 décembre. La série sera ensuite interrompue jusqu’au mardi 17 janvier 2023 avec des détails supplémentaires. à venir. Un nouvel hôte n’a pas encore été nommé.





Noé a été avec Le spectacle quotidien pendant sept ans. Selon le réseau, il a « déménagé Le spectacle quotidien de manière transparente, de la satire perspicace et hilarante aux conversations sérieuses et provocantes, en répondant aux moments d’agitation et d’incertitude de la société avec clarté et conviction. Qu’il s’agisse de lutter contre les campagnes présidentielles, la violence policière et le racisme systémique ou de faire face à une pandémie mondiale, il a diverti et éclairé le public grâce à sa voix et à sa perspective uniques. »

FILM VIDÉO DU JOUR

« Trevor est un talent incroyable qui a laissé une marque indélébile sur Le spectacle quotidien et nous sommes reconnaissants pour son partenariat créatif au cours des sept dernières années », a déclaré Chris McCarthy, président et chef de la direction, Paramount Media Networks et MTV Entertainment Studios, dans un communiqué.

Noah a ajouté: « Chris (McCarthy) a été un leader et un partenaire incroyable qui m’a aidé à réaliser mon rêve de travailler non seulement devant la caméra, mais aussi dans les coulisses, en produisant du contenu qui est désormais diffusé dans toute la famille Paramount. Je’ Je suis vraiment excité de voir ce que l’avenir nous réserve.





Le Daily Show perd Trevor Noah

Comédie centrale

Trevor Noah a déclaré aux téléspectateurs en septembre qu’il avait l’impression qu’il était temps de passer à autre chose après sept ans d’hébergement Le spectacle quotidien. Il avait des choses très gentilles à dire sur sa course mais semble impatient de passer à la prochaine étape de sa carrière.

« J’ai réalisé qu’après ces sept années, mon temps était écoulé », a déclaré Noah dans l’émission. « Mais de la plus belle des manières. Honnêtement. J’ai adoré animer l’émission. Cela a été l’un de mes plus grands défis. Cela a été l’une de mes plus grandes joies. J’ai adoré essayer de comprendre comment faire rire les gens, même lorsque le les histoires sont particulièrement merdiques les pires jours. Vous savez, nous avons ri ensemble, nous avons pleuré ensemble. Mais après sept ans, j’ai l’impression qu’il est temps.

Reste à savoir qui succèdera à Noah en tant qu’animateur de l’émission. Certains fans de Samantha Bee ont fait campagne pour qu’elle obtienne le poste d’ancienne correspondante de la série; Les abeilles Frontal complet a été annulé plus tôt cette année en raison de la fusion de Warner Bros. Discovery. Entre-temps, Spectacle quotidien le correspondant Jordan Klepper est un autre nom que de nombreux fans ont suggéré pour le concert. Le réseau a seulement déclaré qu’il attend avec impatience ce que l’avenir apportera sans savoir qui pourrait devenir le nouvel hôte.

« Alors que nous regardons vers l’avenir, nous sommes ravis du prochain chapitre de l’histoire de plus de 25 ans de Le spectacle quotidien alors qu’il continue de redéfinir la culture à travers des commentaires sociaux pointus et hilarants, aidant le public à donner un sens au monde qui l’entoure », a noté une déclaration de Comedy Central au moment de l’annonce initiale de Noah.

Pour l’instant, les fans peuvent d’abord se concentrer sur les adieux à Noah lorsque son dernier épisode sera diffusé le 8 décembre 2022 sur Comedy Central.