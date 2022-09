Trevor Noah annonce qu’il quitte le Daily Show

Après sept ans, Trevor Noah quitte son poste d’hôte de L’émission quotidienne.

Noah, qui a pris les rênes de l’ancien animateur Jon Stewart en 2015, a partagé la nouvelle pour la première fois lors d’un enregistrement de l’émission jeudi soir; Le spectacle quotidien a ensuite partagé une vidéo de l’annonce sur Twitter.

Le comédien sud-africain, 38 ans, a déclaré au public choqué de manière audible que cela semblait être un moment naturel pour quitter le programme d’information satirique de fin de soirée.

« … J’ai réalisé qu’après ces sept années, mon temps était écoulé », a déclaré Noah. « Mais de la plus belle des manières. Honnêtement. J’ai adoré animer l’émission. Cela a été l’un de mes plus grands défis. Cela a été l’une de mes plus grandes joies. J’ai adoré essayer de comprendre comment faire rire les gens, même lorsque le les histoires sont particulièrement merdiques les pires jours. Vous savez, nous avons ri ensemble, nous avons pleuré ensemble. Mais après sept ans, j’ai l’impression qu’il est temps.