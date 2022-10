Trésor national : Nicolas Cage reviendra avec un troisième volet

De nouveaux rapports confirment que Nicolas Cage est en pourparlers pour un éventuel troisième volet de »Trésor national » (La légende du trésor perdu). L’acteur serait à un stade avancé de discussions sur un retour de la franchise, en plus de participer également à une suite de »Face/Off ».

Pour le moment, il n’a pas été précisé s’il s’agirait d’un troisième volet de la ligne principale du film ou d’une participation de Cage à »National Treasure: Edge History », une série Disney+ créée par porte-bendont la première est prévue le 14 décembre.

Nicolas Cage est revenu dans le monde du cinéma en tant qu’acteur de renom avec les récents succès de »Pig » et »Le poids insupportable d’un énorme talent ». De nombreux fans ont déclaré qu’ils souhaitaient revoir Cage dans un nouveau film » National Treasure », cela pourrait donc être l’occasion idéale de voir son personnage Benjamin Gates revenir.

Cela pourrait aussi vous intéresser : Guardians of the Galaxy Holiday Special dévoile la première bande-annonce officielle

C’était en 2007 quand Disney a confirmé qu’il travaillait sur « National Treasure 3 », bien qu’il n’y ait pas eu beaucoup plus de détails sur ces nouveaux rapports. Jon Turteltaubréalisateur des deux premiers films, a été impliqué dans le projet, même s’il semble que la société de production n’ait pas trouvé de place pour le troisième opus.

Précédemment, Jerry Bruckheimer, a évoqué la possibilité du retour de »National Treasure », assurant que Disney travaillait sur deux projets de la franchise récemment. « Nous travaillons certainement sur un film pour le streaming et nous travaillons sur un pour le grand écran », a déclaré Bruckheimer. « J’espère que les deux se concrétiseront. »

Cela pourrait aussi vous intéresser : Henry Cavill annonce officiellement son retour en tant que Superman

Annoncé en mai 2020, » National Treasure: Edge of History » présente un casting beaucoup plus jeune que les films, mais avec une histoire similaire. Cependant, les fans ont noté que le nom de Cage ne figurait pas sur la liste des acteurs de la série, mais les scénaristes et producteurs de « National Treasure » Cormac et Marianne WibberlyIls ont dit que cela changerait avec le temps.

» Edge of History » mettra en vedette une grande distribution d’acteurs, y compris Lisette Oliviera, forgeron de lyndon Oui Catherine Zeta Jones. Harvey Keitel Oui Justin Barha Ils reprendront leurs rôles respectifs des films en tant qu’agent spécial Peter Sadusky et Riley Poole.