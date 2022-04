Trésor national: Nicolas Cage dit que NT3 « n’arrivera probablement pas », Justin Bartha rejoint la série Disney +

Justin Bartha reprend son rôle de la franchise cinématographique dans Trésor national sur Disney +, par date limite. Bartha reviendra en tant que Riley Poole face aux stars Lisette Alexis en tant que Jess Morales et Catherine Zeta-Jones en tant que Billie. Disney+ Trésor national, de Disney Branded Television pour Disney + produit par ABC Signature, est une extension de la franchise cinématographique originale. La série est centrée sur Jess, décrite comme « une rêveuse brillante et ingénieuse », qui se lance dans l’aventure de sa vie pour « découvrir la vérité sur le passé mystérieux de sa famille et sauver un trésor panaméricain perdu ».

Bartha a joué le rôle de Riley pour la première fois en 2004 Trésor national. Riley est un informaticien cynique qui aide le cryptographe et chasseur de trésors Benjamin Franklin Gates, joué par Nicolas Cage, à découvrir des reliques historiques. Puis, en 2007, Bartha a repris son rôle de Riley dans Trésor national : livre des secrets, s’associant à Cage’s Gates pour partir à la chasse au trésor en Europe. L’acteur juif est également connu pour son rôle dans la bande dessinée dramatique indépendante de 2007 Rouleaux sacrés, Conduit, Le bon combat, La nouvelle normalité et Cheval noir. Cependant, il est peut-être mieux connu pour son travail dans Todd Phillips La gueule de bois trilogie.

Trésor national mettra également en vedette Zuri Reed dans Tasha, Jordan Rodrigues dans Ethan, Antonio Cipriano dans Oren et Jake Austin Walker dans Liam. Lyndon Smith incarnera l’agent du FBI Ross.

Photographie principale pour le Trésor national La série a débuté le 12 février 2022 à Baton Rouge, en Louisiane. Mira Nair est réalisatrice et productrice exécutive. Cormac et Marianne Wibberley, Jerry Bruckheimer, KristieAnne Reed, Jonathan Littman sont les producteurs exécutifs de la série aux côtés de Rick Muirragui, qui est également scénariste. Jon Turteltaub, qui a également réalisé les deux premiers films, est également producteur exécutif.

Trésor national Les cinéphiles attendent depuis longtemps le troisième volet de la franchise. En 2008 après Livre des Secrets est sorti, Turteltaub a déclaré que les personnes derrière les films prenaient leur temps avec le troisième film et six mois plus tard, Bruckheimer a confirmé que Trésor national 3 était en développement. Cependant, Disney a finalement abandonné le projet en raison des performances décevantes au box-office de quelques-uns de ses films.

Cage a un jour comparé Disney à un paquebot en disant: « Une fois qu’ils vont dans une certaine direction, vous devez obtenir un million de remorqueurs pour essayer de le faire pivoter. » Il semble que Disney ait au moins partiellement changé son air au cours des années depuis apprenti sorcier et Ghost Rider des sorties au box-office décevantes, car Disney produit maintenant le Trésor national Série Disney+.

Cependant, les nouvelles ne semblent pas bonnes pour les fans qui espèrent toujours voir un troisième volet de la franchise cinématographique. Dans un récent Reddit AMA, ou « Ask Me Anything », Cage a demandé si les fans pouvaient s'attendre à un troisième épisode de la franchise. Quand un fan a demandé si Trésor national 3 n'allait jamais arriver, l'acteur de Gates a répondu : « Non, la priorité était d'en faire une émission télévisée, donc je dirais probablement pas. »





