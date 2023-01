Trésor national : mise à jour sur le troisième film de la franchise

National Treasure: 3 est en préparation depuis un certain temps, et c’est maintenant un pas de plus vers le grand écran

Dans Trésor national, mettant en vedette Nicolas Cage et Diane Kruger, la famille Gates se lance dans une série de quêtes épiques pour retrouver des documents historiques américains disparus. Le film original de 2004 a été un tel succès qu’il a engendré une autre suite en 2017 intitulée Trésor national 2 : Livre des secretsqui a vu la famille Gates chercher des réponses à une théorie du complot familial impliquant l’affectation du président Abraham Lincoln.





Cela fait six ans depuis le dernier opus, pourtant les fans de la série n’ont jamais cessé d’anticiper un autre film. Cependant, l’attente est enfin terminée, car le producteur du film Jerry Bruckheimer a annoncé plus tôt cette année que le scénario était déjà écrit ; tout ce qui attend est l’approbation de l’acteur Nicholas Cage. Tout récemment, en décembre de cette année, Trésor national La co-star Justin Bertha a confirmé la nouvelle d’un scénario et a ajouté que le réalisateur et scénariste de la série Jon Turteltaub avait été approché mais, comme Cage, n’avait pas encore donné de réponse définitive sur son implication. Quant à Bartha, il a ajouté à l’époque que si on lui demandait, il ne faisait aucun doute qu’il dirait oui pour reprendre son rôle de Riley Poole.

FILM VIDÉO DU JOUR

Avance rapide jusqu’en décembre 2022, et Bruckheimer a confirmé à plusieurs sources que la série a dépassé le stade du scénario et est maintenant en développement. Dans une interview avec E! News, Bruckheimer a récemment mentionné qu’il travaillait sur un troisième film en disant : « Disons simplement qu’il y a 47 raisons d’être intéressé. »





Quand la saison 2 de National Treasure: Edge of History sera-t-elle annoncée?

Disney+

Début décembre 2022, le réseau Disney Plus a traité les anciens et les nouveaux fans du Trésor national films à une série télévisée intitulée Trésor national : Aux confins de l’histoirey. Le spectacle est centré sur un nouveau protagoniste, Jess Valenzuela. Sa vie devient chaotique lorsqu’un mystérieux étranger fait allusion à un trésor vieux de plusieurs siècles qui pourrait être lié à son père décédé depuis longtemps. Jess a le don de découvrir des mystères et ses capacités sont testées lorsqu’elle et ses amis enquêtent sur une série d’indices cachés dans les profondeurs de certains des antiquités et monuments les plus prolifiques d’Amérique.

La série met en vedette Lisette Olivera dans le rôle de Jess, Catherine Zeta-Jones dans le rôle de Billie, un marchand d’antiquités, et Lyndon Smith dans le rôle de l’agent Ross. La star vétéran du trésor national Justin Bartha fait plusieurs apparitions en tant que Riley Poole dans la série, et Jon Turteltaub revient également en tant que producteur exécutif. Malgré son succès relatif, Disney Plus n’a pas encore confirmé le retour de la série, mais elle semble susceptible d’être renouvelée, tout comme une apparition de Nicolas Cage.