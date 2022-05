Très mauvaises performances de ces 3 acteurs glorieux

Hollywood

Les personnages nominés aux Oscars ont eu des rôles malheureux ou ont fait partie de productions complètement oubliables. Nous vous en parlons de trois qui avaient des emplois impardonnables.

© GettyHollywood, la Mecque du cinéma.

Être une célébrité et avoir une carrière dédiée ne garantit pas que tout ce que vous faites en termes d’acteur, tant au cinéma qu’à la télévision, est infaillible. C’est plein d’histoires Hollywood d’acteurs qui ont même été nominés pour oscar et ils ont eu des faux pas dans leurs trajectoires. Parfois pour de l’argent et d’autres fois pour simplement prendre de mauvaises décisions, ils ont fait en sorte que des personnalités de haut niveau aient une tache sur leur CV.

La liste des artistes qui ont fait des productions complètement oubliables atteint des chiffres de la stature de Johnny Depp, Meryl Streep Soit Denzel Washington, pour ne citer que quelques cas. Mais depuis spoilers nous avons trois acteurs qui se démarquent des autres à cause de films désastreux que pratiquement personne ne voulait et qui ont reçu de terribles retours de la part des critiques et du public.

+Les acteurs avec les pires films d’Hollywood

3Georges Clooney

Charismatique comme peu d’autres et avec un excellent travail devant et derrière la caméra, Clooney est devenu le symbole de Hollywood. Mais sa carrière a une tache que même lui-même a pu reconnaître publiquement. En 1995, il a obtenu le poste tant attendu par beaucoup pour devenir un super-héros, alors qu’il faisait partie de Batman et Robin. Bien sûr, le résultat n’était pas celui escompté et le film de Joël Schumacher est, pour beaucoup, la pire adaptation du Chevalier de la nuit.

2 – Will Smith

Aujourd’hui complètement éclipsé par ce qui s’est passé dans le dernier volet de Les Oscars où il a giflé son collègue Chris Rock, Will Smith est devenu synonyme de films pour toute la famille et de grands personnages, tels que Le prince du rap ou la AgentJ dans Hommes en noir. En 2019, un projet désastreux intitulé Projet Gémeauxoù il incarnait un personnage et son clone beaucoup plus jeune, dans une histoire pleine de failles tant dans son histoire que dans sa mise en scène.

1Robert De Niro

Peut-être, l’emblème des acteurs qui ont dégringolé. Comment une personne qui était dans des productions emblématiques comme Le parrain Oui Le sniper est-ce que ça pourrait finir comme ça? Certains disent que les dettes laissées par son divorce l’ont forcé à accepter tout type de projet qui le rapprochait. Ainsi, des films malheureux comme grand-père saleprès de Zack EfronOui guerre avec grand-pèreoù il a même traîné son ami Christophe Walken faire partie de.

