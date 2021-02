Très différent de Lady’s Gambit: c’est le nouveau look d’Anya Taylor-Joy

Le 2020 de Anya Taylor-Joy a eu beaucoup de succès et a réussi à catapulter sa jeune carrière, même si elle était déjà reconnue pour sa participation à ‘La sorcière’ (2015) Oui ‘Fragmenté’ (2017). Une nouvelle étape a commencé dans sa carrière lorsqu’il a décidé de prendre le rôle principal de «Le gambit de la dame», la plus grande mini-série de l’histoire du service de streaming Netflix, en fonction de leur grand nombre.

À la mi-janvier, les médias américains Date limite a confirmé qu’il fera partie du prochain projet du réalisateur David O. Russell, où il partagera un casting avec de grands noms: Robert De Niro, Margot Robbie, Christian Bale, Mike Myers, Timothy Olyphant, Michael Shannon, Chris Rock, Andrea Riseborough, Matthias Schoenaerts, Alessandro Nivola, John David Washington, Rami Malek et Zoe Saldana.

L’un des aspects qui est devenu le plus populaire après «Le gambit de la dame»En plus de vendre des jeux d’échecs et le roman original, c’était sa coiffure rouge poison, car c’était l’une des modes en Europe ces derniers mois. Ce rouge terne a été un grand succès pour l’actrice, selon plusieurs spécialistes de la mode, mais pour le futur film Russell, il aura un look très différent. Regarde les photos!

Selon le premier rapport du film, le tournage se déroule actuellement en Californie, donc les images prises proviennent de l’endroit où ils ont le plateau d’enregistrement. Jusqu’à présent, on ne sait pas ce que sera le long métrage, puisque le réalisateur veut le garder sous sept clés, mais on sait que C’est une idée originale qui fonctionne depuis janvier 2020.

Ce sera sans aucun doute une autre grande étape dans la vie de Anya Taylor-Joy, qui prépare la prochaine édition du Ballons d’Or, puisqu’il est nominé Meilleure actrice dans une mini-série ou un film pour ‘Lady’s Gambit’ déjà Meilleure actrice dans une comédie musicale ou une comédie par «Emma». De plus, cette année sera la première de l’une de ses dernières productions, ‘Last Night in Soho’, chargé de Edgar Wright.