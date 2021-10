Très différent de la Couronne: ils détruisent la comédie musicale Lady Di créée sur Netflix

La longue histoire qui maintient le couronne britannique Elle a été une source d’inspiration pour des dizaines de scénaristes et réalisateurs qui lancent des projets sous cette thématique. Au Netflix, de nombreuses options du catalogue peuvent le prouver : séries, films et documentaires axés sur la royauté ils ont un bon accueil de la part des spectateurs. La Couronne, Fiction le plus récompensé du géant du streaming, en est le parfait exemple.

Tout au long de ses quatre saisons, la série créée par Peter Morgan raconte les rivalités politiques et la romance de la la reine isabel II, ainsi que les événements qui ont marqué la seconde moitié du XXe siècle. A travers sa fonte, des personnages tels que Claire Foy, Olivia Colman, Helena Bonham Carter et Gillian Anderson, entre autres. Cependant, l’un des derniers ajouts a gagné l’affection du peuple : il s’agit de Emma Corrin, qui a joué Dame di.

Diana Spencer, princesse de gallois, signifiait un avant et un après dans la famille royale britannique. son activisme, son vie privée si exposée et c’est soudain décès Ils en ont fait une icône qui va bien au-delà de sa relation avec Carlos, l’héritier du trône. Pour cette raison, Netflix a produit un musical qui laisse de côté le reste de la famille et l’a dans son rôle principal.

Le drame théâtral basé sur la vie de Lady Di a eu sa première en mars 2019 en Californie et un an plus tard, il a atteint Broadway avec la musique et les paroles de David Bryan et Joe DiPietro. Cependant, la pandémie de coronavirus a ruiné les plans et le théâtre a dû fermer ses portes. De cette façon, le N rouge a vu l’opportunité d’enregistrer une fonction exclusive avec Jeanne de Waal en tant que princesse de Galles et la faire ainsi connaître dans le monde entier.

Depuis la semaine dernière, Diana est déjà disponible sur Netflix avec un casting complété par Judy Kaye comme la reine Elizabeth II, Ron Hartrampf comme le prince Charles et Erin Davie cComme la duchesse Camila. En novembre de cette année, il connaîtra sa renaissance à Broadway et vise à être un succès. Cependant, les premiers avis de ceux qui ont apprécié la production sont terribles. « La comédie musicale Princesse Diana sur Netflix c’est de la foutaise, ne perdez pas votre temps», a écrit l’un des utilisateurs et a généré une vague de critiques très différente de ce qui s’est passé avec La Couronne. Découvrez quelques-uns des avis ici!

+ Réactions à Diana sur Netflix

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂