Très différent de Joaquin Phoenix : le montant que Lady Gaga va toucher pour Joker 2

L’actrice qui incarnera Harley Quinn gagnera beaucoup moins que le protagoniste. Découvrez quel est le budget de Joker : Folie à Deux avec Todd Phillips !

© GettyLady Gaga rejoint Joaquin Phoenix dans Joker 2.

La suite de joker c’est déjà un fait : depuis que le film original a eu sa première, le public a réclamé une deuxième partie. Non pas parce que l’histoire est incomplète, au contraire, elle se termine par une intrigue solide et une interprétation exquise de joaquin phénix. Mais c’est justement la qualité du film qui a incité les téléspectateurs à insister pour un nouvel opus. Cette année, la nouvelle tant attendue a été confirmée, en plus du fait qu’il a été annoncé qui sera le grand protagoniste de l’histoire : Lady Gaga.

En 2019, Phoenix s’est associé à Todd Phillips pour reporter l’origine du méchant emblématique de Homme chauve-souris. Cependant, cette fois, l’accent n’était pas mis sur le monde des super-héros, des effets spéciaux ou des batailles épiques. A cette occasion, la santé mentale a été abordée, présentant Arthur Fleck, un homme qui rêve d’être comédien mais qui fait face à différentes conditions psychiatriques qui ne lui permettent pas de mener la vie dont il rêve.

À cette époque, il se démarque avec des nominations aux Oscars, offrant au protagoniste la statuette du meilleur acteur. Mais cela ne s’est pas seulement reflété dans la reconnaissance des spécialistes, mais aussi dans l’excellent accueil du public. jokerlevé 1,074 milliard de dollars au niveau mondial. De cette façon, le projet DC a doublé la mise et a annoncé que cette année la suite commencerait le tournage.

Dans Octobre 2024 sera la première attendue de Joker : Folie à deux. Et pour faire avancer ce char, il faudra 150 millions de dollars. Cela relève le pari précédent, qui avait coûté 55 millions et qui incluait la participation de personnalités de la stature de Robert De Niro. La deuxième partie ne fera pas exception et intégrera également une étoile. Il s’agit de Lady Gaga, qui a rejoint la franchise pour incarner la mythique Harley Quinn.

+ Combien Lady Gaga gagnera-t-elle pour Joker 2 ?

Selon un rapport de Variety, Joaquin Phoenix et Todd Phillips ont été confirmés pour recevoir 20 millions de dollars pour leur travail sur le film. Cependant, Lady Gaga obtiendra un chiffre inférieur. La chanteuse qui personnifiera Harley Quinn sera récompensée par 10 millions de dollars. Son incorporation permettra la production de séquences musicales. Du milieu, ils ont assuré: « Une source souligne que Joker 2 ressemble plus à A Star Is Born qu’à In the Heights ».

