Très amoureuse : Millie Bobby Brown a publié une nouvelle photo avec son petit-ami

Millie Bobby Brown est l’un des projets hollywoodiens les plus prometteurs d’aujourd’hui, après avoir vu ses capacités artistiques dans Stranger Things, une série sur le service de streaming Netflix. Tout le monde l’a connue enfant, comme d’autres acteurs, mais la vérité est qu’un long temps s’est écoulé et aujourd’hui, elle profite d’une nouvelle étape de sa vie. Ce week-end dernier, il a de nouveau confirmé sa parade nuptiale avec une photo.

Ces dernières semaines, les réseaux sociaux ont fait écho aux photographies publiées par Page Six, dans lesquelles on voit l’interprète avec Jake bongiovi, fils du chanteur mythique Jon Bon Jovi. Là, nous avons vu le couple marcher dans les rues de New York alors qu’il portait Winnie, l’animal de compagnie de Bobby Brown, dans un sac, et jusqu’à ce moment-là, peu de détails étaient connus.

Au fil des heures, il a été révélé que ils se sont rencontrés grâce à des amis communs et ont commencé à s’entendre instantanément. Le premier commentaire sur une romance est arrivé début juin, lorsque Jake a posté une photo d’eux avec la légende. « Meilleurs amis ». Enfin, c’était Millie qui a fini de confirmer la relation avec une photo qui a rapidement obtenu des millions de likes.







Force est de constater que la star de Stranger Things maintient une décision de montre-toi plus avec Jake, tout comme il l’a fait lorsqu’il était avec Jacob Sartorius. Ce week-end, ses fans ont pu voir un autre aperçu de la romance grâce à un nouveau post sur son compte Instagram officiel.. C’est dans une histoire du samedi après-midi que a partagé une image d’eux s’embrassant et la phrase « Bonne fin de semaine ». Regarde-les!

Alors qu’ils sont montrés en train d’apprécier la relation, Les fans de l’actrice n’ont pas reçu la nouvelle de la bonne manière et certains ont même exprimé leur rejet dans les réseaux pour dire qu’il est plus grand qu’elle. Cette idée s’est reflétée dans deux enquêtes auprès de Divulgacher: dans une, 63% ont dit que Noah Schnapp serait le petit ami idéal, tandis que dans le second, 50% pensent qu’ils ne dureront pas longtemps.