Trent Reznor retournera travailler chez Nine Inch Nails après avoir remporté un Oscar

Le membre de Ongles de neuf pouces, Trent reznor a confirmé qu’il retournera travailler avec le groupe après avoir remporté le oscar à Mieux Bande sonore pour son travail dans ‘Âme’ à côté de Atticus ross Oui Jon batiste.

Ayant remporté une statuette lors de la Oscars, Reznor a été interrogé sur l’avenir de Nine Inch Nails, auquel il a répondu «il y a 10 ans, quand j’ai fait ‘Le réseau social’, qui était le premier film sur lequel nous avons travaillé, ce fut une expérience formidable. «

« Nous sommes sortis de tout cela pleins d’inspiration et d’énergie, nous avons travaillé dans un médium que nous n’avions pas fait auparavant et nous avons tellement appris, nous avons eu l’impression que nous pouvions faire un autre album de Nine Inch Nails et partir en tournée. »

«Ce que nous avons essayé de faire depuis lors, c’est de nous en détacher et de faire de la musique rock… nous sommes revenus et avons travaillé plus sur le film. Nous avons travaillé sur trois très grands films, ‘Gardiens’, ‘Mank’ Oui ‘Âme’».

D’autre part, Nine Inch Nails a sorti son dernier matériel composé de deux albums intitulés, ‘Des fantômes’ le mois de mars 2020.