Trent Reznor rend un hommage émouvant à David Bowie

Dans le cadre du cinquième anniversaire de la mort de l’icône du rock David Bowie, le compositeur et producteur de musique Trent reznor a partagé quelques mots émouvants en son honneur.

Ce 8 janvier (vendredi), 74e anniversaire de Bowie, donc une émission spéciale en ligne a été préparée dans laquelle Reznor fera partie, célébrant ensemble de grandes personnalités du rock l’héritage et la carrière de « Le mince duc blanc».

Vous pourriez aussi être intéressé par: Kings of Leon annonce officiellement son nouvel album

Ce serait lors d’une interview avec Consequence of Sound où Reznor réfléchi sur ses souvenirs en travaillant avec Bowie pendant qu’il préparait son hommage. L’artiste se souviendrait de ce que c’était que d’écouter Bowie pendant son adolescence, cimentant dans son esprit « le meilleur archétype pour quelqu’un avec une voix fantastique qui était presque comme un acteur se faisant passer pour une rock star. »

«Cela semblait lui donner la capacité de se réinventer d’une manière qui lui donnait juste l’impression qu’il fallait beaucoup de courage pour réussir quelque chose, puis le jeter et essayer quelque chose de nouveau», dit-il. Reznor.

Reznor Je voudrais également mentionner comment Ongles de neuf pouces ouvert pour Bowie en tournée « Visite extérieure« En 1995, rappelant qu’en le voyant en personne, il se serait senti » terrifié et intimidé « avant de trouver chez le musicien » un véritable être humain derrière lui qui représenterait impossiblement tout ce que vous projeteriez sur lui « .

Reznor prétend que cela lui a laissé une grande impression comme, alors qu’il était dans un état complet de dépendance, Bowie il était à l’autre bout en train d’attendre qu’il en sorte. Souvenez-vous qu’il y a eu des moments de complicité presque fraternelle dans lesquels Bowie lNous avons dit qu’il devrait ordonner sa vie.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Travis Barker confirme le nouvel album de Blink-182 pour 2021

Reznor conclut qu’elle pense toujours à lui tout le temps et qu’elle écoute toujours sa musique en permanence. «Je suis reconnaissant que nos vies aient pu se croiser et je suis reconnaissant, que je le sache ou non, à quel point cela m’a aidé à traverser ces jours sombres avant que je décide de mettre de l’ordre dans ma vie.

Et je peux entendre ta voix. Il a pénétré à travers les couches de merde que je construis autour de moi. Je lui en suis reconnaissant », conclut-il.