Trent Reznor réagit à sa double nomination aux Oscars

Nous approchons de la dernière ligne droite de la saison annuelle des prix Best of Cinema suite à l’annonce récente des nominés pour l’Oscar 2021, un prix décerné par le Académie des arts et des sciences du cinéma dans les États Unis, dont une double nomination a été présentée pour le duo composé de Trent reznor Oui Atticus Ross.

En 2010, les deux ont remporté le prix pour «Meilleure bande son»Merci au travail réalisé pour le film de David Fincher« The Social Network ». Leur dernière collaboration avec le cinéaste à travers le film «Mank» les a de nouveau placés comme candidats dans cette catégorie, en plus du travail réalisé avec le film d’animation «Soul».

Dans l’histoire des prix académiques, il n’est pas rare qu’un compositeur soit considéré pour deux œuvres différentes la même année. En 2015, Alexandre desplat a reçu une double nomination pour son travail avec «Le jeu d’imitation« Y »Le Grand Budapest Hotel», Recevant le prix pour ce dernier.

Lors d’une récente interview avec Billboard, Reznor Il a évoqué ses sentiments face à ces nominations: « C’est surréaliste, réducteur et incroyablement flatteur, autre chose qui ne semble pas réelle dans une année où tout commence à s’estomper, mais nous en sommes très reconnaissants. »

« Nous n’avons pas eu le temps de traiter complètement ce qui se passe », a poursuivi Reznor à propos de la nomination. «Lorsque nous travaillons sur un projet, surtout comme lorsque nous écrivons une chanson pour NIN, nous ne pensons pas vraiment à écrire quelque chose dont nous espérons vraiment qu’il réussira. »

Le musicien décrit le processus comme un processus dans lequel ils cherchent simplement à écrire la meilleure chanson qu’ils peuvent composer et qu’ils en traiteront plus tard. « Lorsque nous travaillons sur un film, nous mettons beaucoup de notre réflexion à essayer de faire le bon choix de ce qu’il faut suivre dans le film qu’ils nous ont proposé. »

Reznor Il s’assure également que lui et son partenaire cherchent toujours à choisir comme prochain projet celui qui les inspire vraiment plutôt que celui avec lequel ils sont prêts à passer beaucoup de temps. «Ensuite, vous venez au monde, vous vous y plongez et vous perdez la notion du temps et nous essayons de faire le meilleur travail possible», a-t-il conclu. .

Cette année, Reznor Oui Ross sera en concurrence avec Emile Mosseri, Terence Blanchard Oui James Newton Howard. La 96e édition de la cérémonie de remise des Oscars est prévue le 26 avril.