Trent Reznor partage son expérience de production pour Halsey

Cet été, la chanteuse américaine Halsey a surpris ses fans en présentant son quatrième album studio « If I Can’t Have Love, I Want Power », son quatrième album studio dans lequel elle présentait un son beaucoup plus rugueux et agressif par rapport à votre précédent. Matériel.

Cette nouvelle tournure dans sa musique est principalement attribuée au travail des producteurs qui y ont travaillé : Trent Reznor, cerveau derrière « Nine Inch Nails » et son collaborateur créatif régulier Atticus Ross. Récemment, Reznor a présenté quelques impressions après avoir travaillé sur cet album, assurant que le processus l’a changé « dans le bon sens ».

« J’aime ce disciple », a déclaré Ross lors d’une conversation que le duo de producteurs a eu avec Billboard. « La seule chose que nous n’avons pas changé, ce sont les paroles et la mélodie. Je peux écouter l’album et me perdre sur le plan émotionnel. » Il a également assuré que lui et son collaborateur cherchaient toujours un moyen de se sentir inspiré et d’être moins cynique, notant que lorsque l’album était terminé, ils étaient revitalisés.

Halsey a noté dans cette même conversation qu’elle avait écrit une lettre adressée à Reznor pour être la productrice de son nouvel album, révélant qu’elle ne souhaitait pas paraître trop corporative dans son message, elle a donc félicité le travail du duo créatif autant qu’elle pouvaient, espérons-le, qu’ils acceptaient de travailler avec elle.

Après que Halsey a avoué avoir «plagié» (au sens figuré) le travail des deux compositeurs, Reznor note qu’il y avait quelque chose dans la lettre de la chanteuse qui a particulièrement attiré son attention : «C’était intrigant et j’ai pensé ‘Il serait facile de dire non, mais écoutons quelque chose.’ Nous avons pris quelques chansons et la question initiale était « Pouvez-vous contribuer pour aider à raconter l’histoire que je veux raconter ? »

Trent Reznor a assuré qu’il cherchait à préserver le travail vocal du chanteur et à donner une nouvelle tournure à la musique et qu’au moment le moins suspecté, la musique commençait à prendre forme. Il a également admis qu’il craignait que les collaborations avec Dave Grohl, Lindsey Buckingham et Pino Palladino ne soient pas du goût des fans de Halsey.

Reznor s’estimait intimidé en raison de la complexité et de l’ambition de ce matériel, craignant que quelqu’un ne considère cet album comme n’étant pas bon pour ne pas avoir de chansons pouvant être utilisées sur Tik Tok. « Nous avons été très impressionnés par sa bravoure artistique. Ce qui compte, c’est de la bonne musique et avoir quelque chose à dire qui soit authentique et qui communique avec les gens », a conclu le musicien.