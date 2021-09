Treize voitures de Mad Max: Fury Road qui ont survécu au tournage sont mises aux enchères

Réducteurs de rallye, car vos rêves pourraient devenir réalité ! Lloyds Classic Car Auctions, qui se présente comme « la première maison de vente aux enchères d’Australie pour les voitures et motos classiques », accueille une collection de certaines des bêtes les plus cool de Mad Max : Fury Road. Si vous me connaissez, vous saurez que je suis grossièrement immature, refusant de grandir, et cela inclut mes choix de muscle car.

Plus vieux que moi, trois sur l’arbre, trop de puissance et pas de climatisation. Vous devez l’emmener à un endroit appelé Untel et Fils pour le faire entretenir par l’aîné Untel, parce que les enfants ne peuvent pas le conduire, c’est moi. Alors délectez-vous avec moi dans cette collection phénoménale de plates-formes de guerre absolues ! Ces machines n’étaient pas CGI; Le chef décorateur Colin Gibson et son équipe ont construit 150 véhicules pour le film. J’adore la façon dont ils deviennent poétiques à propos de ces bêtes multitâches post-apocalyptiques conçues pour poser du caoutchouc dans le désert brûlant.

Liste complète des treize véhicules Mad Max: Fury Road

1. THE WAR RIG : PRIME MOVER INC. CITERNE ET REMORQUE À BALLES

2. LE GIGAHORSE : LA PAIRE DE CADILLAC W16

3. LE WAGON DOOF

4. VOITURE NUX : 1932 TROIS FENÊTRES CHEV COUPÉ, V8

5. VOITURE DE CONVOI : ELVIS

6. VOITURE DE CONVOI : JAG FLAMER

7. RAZOR COLA : 1973 XB FALCON COUPE (LA RENAISSANCE DE L’INTERCEPTEUR)

8. POLE CAR : PONTIAC SURFARI AVEC CONTREPOIDS DE POLE 20′

9. DENT DE SABRE : VOITURE À GRIFFES F250

10. VOITURE DE POMPIER : ESSUIE

11. CALTROP : EL DORADO

12. BUGGY : RATROD CHEV

13. BUICK : ARTILLERIE LOURDE AVEC SUPPORT D’ARME HUMMER

Le Doof Wagon est décrit comme tel. « Chaque armée a un petit garçon batteur, pour garder le rythme et remuer le cœur, et les War Boys of the Wasteland ne font pas exception. Ici, les batteurs montés battent un rythme taiko sur d’énormes résonateurs construits en conduit de climatisation, tandis que Coma The Doof Warrior , aveugle et défiguré, suspendu dans une toile d’élastiques et écartés devant une pile de haut-parleurs, dévale le paysage désertique sur un porte-missiles reconverti de 8 x 8 MAN.

Le gémissement de la banshee, le léchage déformé et dément, la basse entraînante, l’appel aux armes et les aboyements pour le sang, toute la musique aux oreilles et de l’eau au moulin, une symphonie, une chanson, un seul cri, la bande originale du fin de la civilisation. Mais nous sortons danser…Disponible pour les expressions de la folie est un musée des chefs-d’œuvre modernes, ces véhicules sont des survivants de l’apocalypse que fut le tournage de Route de la fureur. Soufflées, chargées de super turbo et armées jusqu’aux dents d’armes et de War Boys, les machines qui ont dépassé la fin de la civilisation ont été déterrées dans la plus grande trouvaille de grange jamais enregistrée. Présages nitreux, nocifs et pragmatiques de l’enfer, marquant l’étrange capacité de l’homme à arracher la beauté même à celle conçue pour la mort et la destruction, l’art du pouvoir, le sens de la machine. »

Le Razor Cola: 1973XB Falcon Coupé (L’Interceptor Reborn obtient cette sérénade grondant. « Récemment récupéré avec le Max à vie, le XB Interceptor a été ressuscité dans le creuset de la Citadelle, monté sur des rails tout-terrain et des roues surdimensionnées , le ventilateur V8 à double aspiration maintenant surmonté d’un crâne aspirant de l’air dans Scott Hat alors que Slit est assis sur l’assassin chromé brillant, déployant des centaines de chevaux et une poignée de haine dans la dernière ligne droite de l’humanité vers une ligne d’arrivée toujours plus proche et toujours plus … final. » J’aime les lire avec un accent australien. C’est encore mieux ! Faites-moi savoir si nous pouvons organiser une situation de temps partagé. Vous savez que nous tuerions à Burning Man. Jeu de mots prévu ! Vous pouvez vérifier tous les voitures chez LloydsOnline.

