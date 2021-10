Treehouse of Horror XXXII Images taquine une parodie de parasite des Simpsons

Les Simpsons a récemment lancé sa 33e saison alors que la série scénarisée la plus longue ne montre aucun signe de ralentissement. Comme le veut la tradition, le début de saison comportera une Cabane de l’Horreur spécial pour coïncider avec Halloween. La période de l’année où Les Simpsons le personnel d’écriture prend une pause de la narration traditionnelle et tourne son attention vers des parodies effrayantes.

Avec Treehouse of Horror XXXII, le prochain épisode dont la sortie est prévue, le studio a publié quelques images fixes du prochain épisode pour offrir aux fans un indice sur les références de cette année. La plupart des images gardent les références vagues, à l’exception de quelques-unes qui semblent clairement montrer celles de Bong Joon-Ho. Parasite.

Le thriller en coréen de 2019 a pris d’assaut le monde en remportant l’Oscar du meilleur film, devenant ainsi le premier film en langue étrangère à le faire. Parasite suit l’histoire de la famille Kim en difficulté qui s’impose un par un à la famille Park, beaucoup plus prospère, en occupant divers emplois dans leur foyer. Mélangeant un mélange de moments sombres et comiques et de malaise subtil qui se déroule de manière inattendue à travers un récit tordu.

Les images semblent montrer Les Simpsons famille à la place des Kim, avec une image les montrant dans leur appartement au sous-sol inondé entouré de boîtes à pizza pliées et l’autre plus tard dans le film lorsque les Kim prétendent vivre dans la maison familiale de Park pendant leur absence. Parasite pourrait s’avérer l’une des parodies les plus délicates que la série ait tenté de réaliser, mais la série a eu du succès avec des segments difficiles ces dernières années, tels que la parodie de Kubrick acclamée par la critique Un jaune mécanique de l’épisode de 2014.

Des images de Bart, Lisa, Maggie et Milhouse semblent confirmer que Cabane d’horreur XXXII tentera d’évoquer les origines de la série comme cela a déjà été évoqué à Les Simpsons Panel Comic-Con de San Diego plus tôt cette année. Revenons au dispositif de cadrage original des histoires effrayantes racontées dans la cabane éponyme dans les arbres. D’autres clins d’œil intelligents à l’original sont également présents, tels que le camée Vincent Price de Maurice Lamarche qui a également été présenté au Comic-Con.

Lamarche a été vu en train de lire à Maggie une histoire au coucher intitulée « Le témoin Bart » dans une référence évidente à Edgar Allen Poe dont l’histoire, Le corbeau, célèbre dans le tout premier Cabane de l’Horreur. Ce panel a également révélé que l’épisode de cette saison rompra avec le format traditionnel à trois étages et comportera à la place cinq vignettes effrayantes. Avec deux d’entre eux apparemment confirmés, il y a des références aux trois autres présentes dans les images bien que les références soient laissées un peu plus vagues.

Les scènes impliquent l’ancien joueur de basket-ball professionnel Tree Rollins rejoignant une armée d’arbres lors d’un siège contre la ville de Springfield. Lisa se lie apparemment d’amitié avec une fille zombie à l’école et une apparition fantomatique de Milhouse apparaissant devant Lisa. Les amateurs d’horreur pourront peut-être repérer les suggestions tandis que les autres fans devront simplement attendre. Cabane d’horreur XXXII sera diffusé le 10 octobre 2021.

Sujets : Les Simpson