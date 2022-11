Treason First Look révèle la star de Daredevil Charlie Cox dans la série Netflix

Casse-cou étoile Charly Cox dirige la prochaine série Netflix, Trahison, et nous avons maintenant notre premier aperçu grâce à plusieurs images et une affiche. Publié avec l’aimable autorisation du service de diffusion en continu, les images montrent Cox quelque peu inquiet alors que sa vie d’agent du MI6 devient progressivement plus dangereuse que jamais, grâce à sa connexion avec un espion russe. Vous pouvez consulter l’affiche et les images de Trahison dessous.





Trahison trouve l’acteur Marvel en tant qu’adjoint du MI6 Adam Lawrence. Formé et soigné par le MI6, la carrière d’Adam semble toute tracée. Mais sa vie est soudainement plongée dans le chaos lorsque son passé le rattrape sous la forme de Kara, une espionne russe avec qui il partage une histoire compliquée. Adam commence à tout remettre en question dans sa vie, avec une relation triangulaire se formant entre Kara, Adam et sa femme, Maddy, chacun essayant de détruire la vie de l’autre.

Créé par Pont des espions co-scénariste Matt Charman, qui est également à bord de la série Netflix en tant que producteur exécutif, Trahison stars comme Quantum de réconfort et Veuve noire vedette Olga Kurylenko, Jeu des trônes et Tabou l’actrice Oona Chaplin, Les originaux et Pierre de marche l’étoile Tracy Ifeachor, et La Ligue des Justiciers de Zack Snyder et Belfast l’acteur Ciarán Hinds. L’homme de sable et Le sorceleur la réalisatrice Louise Hooper dirigera la série pour Netflix.





Charlie Cox reviendra au MCU dans Daredevil : né de nouveau

Studios Marvel

Lorsqu’il aura fini d’essayer de garder sa vie en tant qu’agent du MI6, Charlie Cox reviendra dans l’univers cinématographique Marvel en tant que Matt Murdock, alias Daredevil, dans la prochaine série Disney +, Daredevil : né de nouveau. Suite à l’annulation du standalone Casse-cou série (qui a bien sûr fait ses débuts sur Netflix), Cox a été ramené en tant que personnage bien-aimé après un tollé massif des fans et est depuis revenu au rôle à la fois sur grand écran dans Spider-Man : Pas de retour à la maisonet le petit écran de She-Hulk : avocate.

Revenir au rôle de Daredevil est quelque chose que Charlie Cox espérait arriver, mais il avait accepté de ne plus jamais s’habiller. « Je pense que je suis encore en train de l’accepter. C’est encore trop beau pour être vrai », a-t-il déclaré à son retour dans la franchise Marvel. allait arriver. Je n’ai littéralement pas les mots pour le décrire. Je me sens incroyablement reconnaissant. Je suis tellement excité à l’idée de recommencer et de lire des scripts et de remettre le costume et de monter sur le plateau et d’être à New York. Je J’ai hâte de recommencer et d’en dire plus sur l’histoire de ce personnage incroyable. »

Peu de choses ont encore été révélées concernant la direction de Daredevil : né de nouveaumais une rumeur récente a affirmé que la série serait basée sur l’arc de la bande dessinée, Maire Fisk, qui trouve The Kingpin candidat à la mairie. Cox apparaîtra ensuite dans la série Disney + Échoavec Daredevil : né de nouveau dû suivre.

Trahison, pendant ce temps, fera ses débuts avec une première saison en six parties sur Netflix le 26 décembre 2022.