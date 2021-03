Trawell : L’épicerie fine du terroir français directement chez vous !

Si vous avez toujours eu envie de faire le tour de France mais que vous n’en avez pas encore eu l’occasion, faites confiance à Trawell pour vous faire découvrir la richesse du patrimoine français au travers de ses box mensuelles !

Chaque mois la Trawell Box vous garantit le plaisir de recevoir chez vous, un coffret gourmet garni de trouvailles salées, sucrées emblématiques du terroir Français. Entre culture et gourmandises, Trawell nous emmène à la découverte de la France, DOM TOM inclus !

Un concept innovant créé par un passionné

Erwan Taillard, fondateur de Trawell, n’a que 12 ans lorsqu’il commence à s’intéresser au tourisme et aux richesses de la France. C’est d’abord sur les réseaux sociaux, à l’époque, sur Facebook, que le jeune garçon laisse parler sa passion pour le tourisme en créant des pages sur lesquels il poste des photos des plus beaux endroits de France. Des pages sur lesquelles le jeune adolescent parvient à réunir une véritable communauté engagée, allant de 100 000 à plus d’un million d’abonnés pour la plus populaire. Une popularité qui attirera forcément, plus d’un intéressé, notamment les agences de voyages, qui n’hésiteront pas à lui racheter la propriété de ses pages pour leur propre compte.

Le jeune homme continue alors son adolescence comme les jeunes de son âge, au regret d’avoir laissé partir entre les mains de grands groupes, ses pages qui lui tenaient tant à cœur et au travers desquels il parvenait à s’épanouir.

Plusieurs années s’écoulent sans qu’Erwan perdent le goût de sa passion pour le terroir français. Jusqu’à ce que fleurisse en lui, à l’âge de 24 ans, l’idée d’un concept original et innovant, qui allierait culture et découverte des richesses de la nation.

Le partage d’une passion commune

En tant que français, nous mettons un point d’honneur au respect de notre culture et de notre gastronomie ! Et oui, nous sommes bien connus dans le monde entier pour nos saveurs et nos spécialités qui font la richesse de notre patrimoine, et ça, ça se respecte !

Fiers de nos artisans, de nos producteurs locaux, et de l’histoire de notre pays, le fondateur de Trawell a décidé de partager sa passion avec des millions de français, et de leur offrir la possibilité de voyager, directement depuis leur domicile !

C’est en créant Trawell et le concept des box mensuelles contenant 100% de produits du terroir français qu’Erwan Taillard s’épanouit aujourd’hui. Tous les mois, une région est mise à l’honneur dans la box Trawell, que ce soit au travers de son contenu par les produits locaux et typiques qu’elle contient, ou bien par le magazine complet et détaillée qui nous invite à en apprendre plus sur l’histoire, les activités et la culture de la région ou du département thématique du mois.

Et si le contenu de la box mystère Trawell du mois vous a plu, il vous est possible de la commander, une fois celle-ci dévoilée, sans abonnement.

Un concept à saluer qui nous donne déjà l’eau à la bouche !

