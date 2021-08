Travis Scott s’associe à A24 pour la sortie de son nouvel album

La société de production de films A24, connue pour ses collaborations sur des films tels que « Moonlight », « Lady Bird », « Midsommar », entre autres, a réussi à conclure un nouveau contrat avec la maison de production du rappeur Travis Scott, Cactus Jack Film.

Selon un rapport de Variety, ce projet spécial entre les deux sociétés est lié au nouvel album tant attendu de Travis Scott, qui s’intitulera « Utopia », et devrait arriver au public cette année. « La vie est un film, tout comme un album », a déclaré le rappeur sur ses réseaux sociaux en présentant une affiche spéciale de cette collaboration.

Vous pourriez aussi être intéressé par: The Weeknd partage un aperçu incroyable d’une nouvelle chanson

Cette nouvelle publicité sort une semaine après que Travis Scott ait interprété une nouvelle chanson intitulée « Escape Plan » au festival Rolling Loud à Miami. Il a également organisé un vol de drone pour projeter un QR code dans le ciel, ce qui a conduit à un lien préchargé pour ce nouveau thème, dont la date de sortie n’a pas encore été confirmée.

« Utopia » sera la nouvelle sortie de la carrière de Travis Scott depuis « Astroworld », son troisième album studio sorti en août 2018, avec des collaborations avec Drake, Frank Ocean ou The Weeknd, parmi de nombreux autres artistes.

Vous pourriez aussi être intéressé par: Ariana Grande aura son propre concert à Fortnite

Après la suspension de la troisième édition de son festival « Astroworld » en raison de la pandémie de covid-19, Travis Scott a préparé le retour de cette scène hip hop et danse en programmant sa nouvelle édition pour les 5 et 6 novembre 2021 dans la ville de Houston. , Texas.

Le rappeur aurait avancé dans une conversation avec le cinéaste Robert Rodriguez l’année dernière qu’il collaborait avec de nouvelles personnes et travaillait à perfectionner son son pour le nouvel album. Travis Scott a également fait partie de la bande originale de « Tenet » en composant « The Plan », une chanson écrite avec le compositeur Ludwig Goransson et sous la supervision de Christopher Nolan.