Travis Scott révèle qu’il est présenté sur A Future et Lil Uzi Vert Remix

Travis Scott taquine un nouveau remix « Pluto x Baby Pluto ».

Depuis sa sortie Astroworld Depuis 2018, Travis Scott s’est officiellement imposé comme l’un des plus grands artistes du monde. Bien qu’il n’ait pas laissé tomber une tonne de nouvelle musique en 2020, il a certainement eu un impact grâce à ses différents accords avec Nike, McDonald’s et même Sony. Avec la fin de l’année, Travis cherche à finir les choses en force et il semble qu’un morceau avec Future et Lil Uzi Vert pourrait très bien être à l’horizon. Tout en reprenant son histoire Instagram, Travis a posté la chanson « DrankinN Smokin » qui vient de la Pluton x Bébé Pluton bande collab d’Uzi et Future. Dans l’image ci-dessous, Travis dit « vidéo OTW », ce qui est un assez bon indicateur qu’il sera impliqué d’une certaine manière, un vers étant la contribution la plus probable. Pluton x Bébé Pluton a reçu des réponses mitigées depuis sa chute, bien que les fans d’Uzi et de Future semblent convenir que les deux forment une bonne équipe avec beaucoup de potentiel pour de grandes chansons. Avec Travis rejoignant le groupe sur « Drankin N Smokin », nous sommes certainement dans un banger d’une chanson. Restez à l’affût des mises à jour sur cette future collaboration car nous ne manquerons pas de vous les apporter. Tim Warner /