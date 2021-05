Travis Scott ramènera le ‘Astroworld Festival’ cette année

Poolex Pompe à chaleur Poolex Nano Action Modèle - A5 - 5kW - jusqu’à 35m3

Pompe à chaleur Poolex Nano Action Légère - Compacte - Silencieuse - Économique Choisissez la pompe à chaleur Poolex Nano Action pour chauffer votre piscine hors-sol jusqu’à 35m³ de manière plus économique. Compacte et très légère, cette pompe à chaleur sera très facile à manipuler, notamment lorsque vous la rangez en fin de saison. Performante, son boîtier en ABS a subit un traitement contre les UV qui lui offre une grande résistance dans le temps. Gràce à des composants hautes performances ainsi qu’à un échangeur en titane, elle obtient un coefficient de performance comparable aux pompes à chaleur haut de gamme. La pompe à chaleur Nano Action se branche sur une prise électrique classique. C’est donc un équipement extrêmement facile à installer en comparaison avec des modèles plus imposants qui nécessitent l’intervention d’un professionnel. Les connecteurs PVC 32/38mm fournis vous permettront la connexion avec les circuits de filtration standards de piscine hors-sol quelle que soit la marque, Intex, Bestway, Ubbink, Sunbay pour ne citer qu’eux. Avec le modèle Nano Action, vous pourrez réaliser une double économie : pas de frais d’installation par un professionnel (vous pouvez facilement réaliser le branchement vous-même) et une chauffe plus économique qu’avec un réchauffeur piscine. Son design unique et ses dimensions compactes lui permettent de s’intégrer facilement au côté de n’importe quel bassin. Avantages Plug & Play Compatible toutes piscines hors sol Légère et compacte Fonctionne à partir de 8°C Caractéristiques techniques Modèle A3 A4 A5 Volume bassin max. recommandé 21 m³ 28 m³ 35 m³ Performances (Air 26°C - Eau 26°C) Puissance de chauffage 3000 W 4200 W 5010 W Consommation 600 W 760 W 910 W Coeff de performance (COP) 5 5,50 5,50 Performances (Air 15°C - Eau 26°C) Puissance de chauffage 2200 W 3100 W 4030 W Consommation 560 W 760 W 1000 W Coeff de performance (COP) 3,93 4,08 4,03 Puissance maximale 900 W 1200 W 1200 W Intensité maximale 3,99 A 5,45 A 6,82 A Alimentation Monophasée 230V - 50Hz Installation Sur prise classique Branchement Prise électrique de 5m fournie Protection différentielle 10 mA incluse Plage de T° de chauffage 15°C - 40°C T° de fonctionnement (air) 8°C - 43°C Dimensions (cm) 40 x 28 x 38,5 Poids 18 kg 24 kg 26 kg Niveau de bruit à 1 mètre Niveau de bruit à 10 mètres Raccordement hydraulique PVC 32/38 mm Échangeur de chaleur Serpentin Twisted tech en Titane Débit d’eau minimum requis 1,30 m3/h 2 m3/h 2,5 m3/h Compresseur Toshiba rotatif Réfrigérant Gaz R32 Mode Chauffage Garanties : Compresseur : 5 ans Matériel électrique : 2 ans Échangeur : 10 ans contre la corrosion