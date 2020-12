Travis Scott, J.Cole, Lil Baby et plus

Le goût musical de Barack Obama est certainement divers.

Au fil des années, Barack Obama s’est fait un devoir de partager avec ses partisans les types de médias qu’il a consommés tout au long de l’année. L’ancien président le fait en supprimant des listes de ses films, émissions de télévision et, bien sûr, chansons préférés. En 2019, la liste des chansons préférées d’Obama contenait une pléthore de grands artistes de tous les genres musicaux. Il y avait beaucoup de hip-hop ici et en 2020, il est clair qu’Obama a continué à écouter le genre. Aujourd’hui, il s’est rendu sur Twitter avec sa liste et cela commence déjà à générer un débat, ainsi que des trolls. Comme vous pouvez le voir dans le tweet ci-dessous, les chansons préférées d’Obama incluent « Savage (Remix) » de Meg Thee Stallion et Beyonce, « Franchise » de Travis Scott, « The Climb Back » de J. Cole, « Summer 2020 » de Jhene Aiko et « Blue World » de Mac Miller, pour n’en nommer que quelques-uns. Comme le président Obama l’a noté dans son tweet, sa fille Sasha l’a mis sur une grande partie de la musique ici, ce qui est logique étant donné qu’une grande partie de celle-ci plaît à une population beaucoup plus jeune. Quoi qu’il en soit, l’ancien président a assez l’oreille, et il est toujours intéressant de voir ce qui figure sur sa liste. Faites-nous savoir certains de vos favoris personnels, dans la section commentaires ci-dessous. Octavio Jones /