Travis Scott et Rosalia remportent un Grammy Latin pour « TKN »

Travis Scott et Rosalia ont remporté un Grammy Latin pour leur chanson « TKN » cette semaine.

Travis Scott a remporté son premier Grammy Latin. Le rappeur « Astroworld » a remporté le prix du meilleur clip pour sa chanson « TKN » avec Rosalia. Ronald Martinez / Rosalia a terminé la soirée avec un total de huit Latin Grammy pour sa carrière. Jeudi, elle est repartie avec Meilleur album de rock latin, urbain ou alternatif, pour son projet, El Mal Querer. Elle a également remporté la meilleure chanson urbaine pour «Yo x Ti, Tu x Mi». « Muchas muchas muchas gracias @latingrammys », a-t-elle écrit sur Instagram. Scott a été nominé pour sept Grammy au cours de sa carrière mais n’en a pas encore remporté. Le Latin Grammy est la dernière réalisation de Scott, qui connaît une année bien remplie. Plus tôt cette semaine, Scott a reçu des éloges pour le lancement de la Cactus Jack Foundation, qui fournit des ressources et une éducation aux jeunes créatifs et étudiants de Houston, au Texas. « Waymon Webster était doyen de l’école supérieure Prairie View A&M », a déclaré Scott dans un communiqué. « Mon grand-père voulait que je le fasse tout au long de l’université. Je pense qu’il y a un pouvoir dans l’éducation, donc être en mesure de donner à quelqu’un l’opportunité de réaliser ce rêve comme mon papa pensait pour moi est incroyable. Scott a également publié le produit « Verzuz » cette semaine en l’honneur du match Gucci Mane x Jeezy. [Via]