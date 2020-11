Travis Scott et 21 Savage montrent une goutte rare dans IG Link-Up

21 Savage et Travis Scott se sont rencontrés à Houston et ont montré leurs « coupes ».

Quand il ne retient pas l’attention de la salle sur Clubhouse, 21 Savage vit un style de vie rock star, se liant récemment à Travis Scott à Houston, au Texas. Les deux rappeurs vivent des années exceptionnelles. Après des mois de pression des fans, 21 Savage est enfin sorti Mode sauvage 2 avec Metro Boomin, devenant n ° 1 avec l’album. Travis Scott s’est également efforcé pendant la pandémie, montrant son sens du marketing et des affaires en collaborant avec plusieurs marques de haut niveau, notamment McDonald’s, Fortnite, etc. Ils ont individuellement célébré leurs succès et, cette semaine, ils ont décidé de se connecter à H-Town pour le rattraper et le couper. « 4L Big 4L », a écrit 21 Savage, partageant une galerie d’images de sa rencontre avec La Flame. Le rappeur porte un masque facial Off-White, un sweat-shirt Chrome Hearts, du denim vieilli et des dunks en caoutchouc Off-White. Travis se tient à ses côtés dans un jean délavé à l’acide (qui semble coriace?), Une chaîne massive et ses échantillons Reverse Air Jordan 1.

Roy Rochlin / Getty Images J’espère qu’ils ont discuté de la musique et de la manière dont ils peuvent travailler ensemble à l’avenir car, après « NC-17 », « dehors » et « dehors pour la nuit, pt. 2 », nous pourrions tous utiliser de futures collaborations de 21 Savage et Travis Scott. Selon vous, qui avait la meilleure tenue des deux?