Travis Scott dépose des documents juridiques pour faire rejeter les poursuites contre Astroworld

Travis Scott aurait déposé des documents juridiques pour faire rejeter les poursuites relatives à la tragédie d’Astroworld.

TMZ, Vulture et Rolling Stone ont révélé que le rappeur ripostait aux contestations judiciaires qui l’avaient qualifié de responsable de ce qui s’était passé lors de son festival de musique.

Dix personnes ont été tuées et des centaines ont été blessées lors d’un écrasement de foule et il y a eu des centaines de millions de dollars de poursuites contre Scott, son collègue Drake, les organisateurs de l’événement et l’arène qui l’a accueilli.

Une action en justice, qui a été déposée au nom de près de 300 participants, réclame jusqu’à 2 milliards de dollars de dommages et intérêts.

Cependant, Scott a maintenant émis un démenti général aux allégations mises en évidence dans un procès intenté par une participante nommée Jessie Garcia.

Il veut que l’affaire soit » classée avec préjugé « , selon Vulture, ce qui signifie que l’affaire ne pourrait pas être autorisée à nouveau.

Le rappeur « Sicko Mode » ne se contente pas de prendre soin de lui non plus, car des avocats ont déposé ces documents au nom de ses sociétés Jack Enterprises, Cactus Jack Foundations, Cactus Jack Records et Cactus Jack Studios.

Rolling Stone dit que 11 dépôts ont été déposés au nom de Scott et qu’ils ont répondu aux poursuites d’Astroworld, nié les allégations contenues dans les mémoires et demandé des licenciements.

D’autres entités nommées dans les diverses poursuites, notamment Live Nation, ScoreMore et Harris County Sports and Convention Corporation, auraient déposé des documents similaires.

Cependant, ces groupes ont simplement nié les allégations plutôt que d’essayer de demander des licenciements.

Un homme partiellement paralysé à l’émission Travis Scott 2017 « extrêmement bouleversé » par la tragédie d’Astroworld

Scott pourrait bientôt faire face à un méga procès au nom des participants blessés, au lieu d’en affronter plusieurs plus petits.

Si cela se produisait, la contestation judiciaire contre le rappeur représenterait au moins 1 250 plaignants.

Il a affirmé qu’il n’avait aucune idée de ce qui se passait lorsqu’il était sur scène et qu’il n’a été mis au courant de la tragédie qui s’est déroulée bien après son départ.

« Mes fans comptent vraiment pour moi et je veux toujours leur laisser une expérience positive », a-t-il déclaré dans une vidéo.

« Chaque fois que je peux comprendre tout ce qui se passe, vous savez, j’arrête le spectacle et vous savez, aidez-les à obtenir l’aide dont ils ont besoin. Je ne pourrais tout simplement jamais imaginer la gravité de la situation. »