Travis Scott attrapé une collaboration inédite avec Air Jordan 1 Low

Nous espérons qu’ils baissent en 2021.

La collaboration Jordan de Travis Scott a été si populaire que plusieurs coloris continuent d’être introduits. En fait, Steve Madden est allé jusqu’à essayer de faire tomber les chaussures populaires. Les sneakerheads sont prêts pour un nouveau coloris à tomber, et il semble que l’un d’eux soit en route. Du moins, c’est ce qu’espèrent les sneakerheads aux yeux acérés et enthousiastes après avoir vu Trav basculer dans un nouveau coloris la semaine dernière. Trav se détendait autour d’Aspen avec le clan Kardashian pour le réveillon du Nouvel An. Les fans de la ville ont pris quelques photos du rappeur portant une paire inédite d’Air Jordan 1 Lows. Le coloris est composé de panneaux blancs et bleus et le swoosh inversé signature de Trav est présenté sur le côté latéral en blanc. Au lieu du logo Trav’s Caucus Jack, les ailes Jordan sont brodées sur les talons. Il n’y a aucune confirmation que ce coloris sera jamais publié, et il pourrait simplement s’agir d’un ajustement personnalisé pour Trav. En dehors de la mode, Travis a travaillé dur sur de la nouvelle musique. Roddy Ricch a confirmé que lui et Trav travaillaient sur de la nouvelle musique ensemble, tandis que La Flame lui-même a récemment tease une collaboration avec Lil Uzi Vert.