Travis Scott a gagné une fortune avec McDonald’s, PS5 et Nike

Travis Scott est devenu M. Corporate Shill cette année, faisant des co-marques avec McDonald’s, Nike et la PS5 de Sony.

LaFlame est payé beaucoup de jolis centimes pour se vendre comme ça. Selon Forbes, Scott a gagné 15 millions de dollars sur son contrat McDonald’s et 10 millions de dollars sur son accord avec Nike.

Le million qu’il a gagné sur PS5 est peut-être ses gains les plus impressionnants, car Sony n’a besoin de personne pour promouvoir la console, qui se vend d’elle-même. Et cet accord particulier pourrait encore lui rapporter 20 millions de dollars supplémentaires et son propre jeu vidéo signature.

Pourquoi pensez-vous que Scott est devenu le «chuchoteur de la marque» des entreprises américaines, comme le dit Forbes.

Voici comment la superstar du hip-hop Travis Scott est devenue le chuchoteur de la marque américaine: https://t.co/NZaMuYWgBM by @ abebrown716 # ForbesUnder30 pic.twitter.com/aI3z4HQZio – Forbes (@Forbes) 30 novembre 2020

Est-ce la connexion Kardashian? Nous sommes un peu déconcertés, TBH.