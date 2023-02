Travis Kelce anime ‘Saturday Night Live’: ‘Je suis tellement nerveux’

Il vient de remporter le Super Bowl, maintenant l’ailier rapproché des Chiefs de Kansas City, Travis Kelce, anime « Saturday Night Live ».

La star de la NFL, âgée de 33 ans, a annoncé qu’il ferait ses débuts au Studio 8H lors de l’épisode du 16 février de « The Tonight Show Starring Jimmy Fallon ».

« Nous avons une grande annonce que vous allez annoncer ici dans l’émission ce soir. Je suis très excité à ce sujet », a déclaré l’hôte Jimmy Fallon dans un clip partagé sur Instagram. « Vous allez être de retour dans notre immeuble dans quelques semaines. Peux-tu dire pourquoi tu reviens ?

« En grandissant, j’étais un énorme, comme (Chris) Farley, (Will) Ferrell, Fallon, genre de gars », a déclaré Kelce. « J’avais l’habitude de regarder ‘Saturday Night Live’ avec ma mère. »

Ajoutant: « Et c’est un honneur absolu et un privilège d’accueillir ‘SNL’ le 4 mars. »

Fallon a exprimé son enthousiasme, tandis que l’athlète a déclaré: «Je suis tellement nerveux pour cela. Oh mon Dieu. »

L’animateur et ancien membre de la distribution de « SNL » a déclaré avoir dit au créateur Lorne Michaels que Kelce est « tellement charmant et il peut chanter, et il est amusant et c’est tellement bon! »

Kelce a été prise par les commentaires de Fallon, répondant: « Tu penses ça de moi? »

Kelce accueillera avec l’invité musical Kelsea Ballerini, qui fait également ses débuts « SNL ».

Mais avant que Kelce et le chanteur ne reprennent l’émission de sketchs comiques, Woody Harrelson animera l’épisode du 25 février avec l’invité musical Jack White. Ce sera la cinquième fois que l’acteur présente, alors que cela marque la quatrième apparition solo de White en tant qu’invité musical et la cinquième au total.

La star de « Wednesday » Jenna Ortega animera « SNL » pour la première fois le 11 mars, avec The 1975 faisant sa deuxième apparition en tant qu’invité musical.

Kelce a affronté son frère aîné, Jason Kelce, lorsque les Chiefs ont battu les Eagles de Philadelphie 38-35, remportant la victoire du Super Bowl.

Les frères ont été émus en discutant du match historique et de ce que cela signifiait pour leur mère, Donna Kelce, qui est devenue la première mère à avoir deux fils s’affrontant pendant le Super Bowl.

« Le moment où j’ai vu maman, c’est quand je suis devenu très émotif. Parce que, mec, c’était tellement génial », a déclaré le centre des Eagles, retenant ses larmes. « Vous savez, elle était au sommet du monde pendant une semaine. »

Le joueur des Chiefs a ajouté: « Elle était la championne des poids lourds, mec. »

Le nouveau champion du Super Bowl est l’un des nombreux athlètes à accueillir « SNL ». La star de la NFL, JJ Watt, est apparue dans l’épisode du 1er février 2020, Ronda Rousey a été la première lutteuse à animer « SNL » le 23 janvier 2016, et Michael Phelps a animé la première de la saison 34 le 13 septembre 2008.

Parmi les autres athlètes figurent John Cena, LeBron James, Peyton Manning, Nancy Kerrigan, Lance Armstrong, Jeff Gordon et Tom Brady, entre autres.